Программист из Новосибирска купил трейлер, как в фильме. Показываем, что скрывается внутри автодома

Программист из Новосибирска купил трейлер, как в фильме
Путешествовать на машине — классно, а теперь представьте, что вместо кроссовера или седана у вас самый настоящий дом на колесах. В нём можно спать, принимать душ, ходить в туалет, готовить завтраки и ужины — в общем, делать практически всё, что захочется. Программист Дмитрий Соловьев из Новосибирска подбил друзей на покупку совместного автодома. И этим летом отправился за ним за три тысячи километров — во Владимир. Мы встретились с владельцем дома на колесах и посмотрели, как устроен необычный дом-автомобиль, а ещё узнали, зачем он ему нужен.
Смотрите интерактивную экскурсию по этому необычному дому (мы заглянули во все тайные уголки):
Видео: Антон Дигаев
О доме на колесах Дмитрий Соловьев мечтал несколько лет. Мужчина работает программистом, но в последнее время, как сам признается, часто задумывался о том, что хочет как-то разнообразить свою жизнь, заняться чем-то интересным. Хотелось иметь дело с чем-то более материальным и осязаемым, чем компьютерные программы.
— Часто в путешествиях видел автодома у других людей и думал, что я бы тоже с большим удовольствием прицепил сзади велики и махнул куда-нибудь на природу!
Сначала Дмитрий искал, можно ли где-то поближе к Новосибирску взять автодом напрокат. Оказалось, много предложений на Алтае, но все они были расписаны до осени. Это только подтолкнуло новосибирца к мысли, что нужно покупать свой автодом.
Он долго смотрел автодома на разных сайтах, приценивался, внимательно изучал комплектацию и технические особенности. И прошлым летом наконец решился:
— У нас дома в гостях были друзья семьи, Миша и Надя Батаевы. Я уже как-то раньше закидывал удочку в разговоре с ними, в этот раз вновь завел тему. И в этот день мы уже точно обо всём договорились. Решили скинуться и купить автодом вместе. В тот же вечер мы купили билеты до Москвы.
Путешествие за мечтой
Дорога в Москву была спокойной — летели самолетом. В столице были несколько дней, заехали в пару мест по продаже домов на колесах и в итоге остановили выбор на производителе из Владимира.
— Я сразу хотел именно этот дом. Да, можно было бы найти поближе, например, был вариант в Омске, но там продавали подержанный автомобиль, а этот — новый. И он собран на базе УАЗа, а это важно: это не классический шоссейный автодом, а более приспособленный к бездорожью, немного экстремальным условиям. Хотелось именно такой.
А вот уже обратно ехали посменно: один спал, другой вел автомобиль. В дороге Дмитрий стал продумывать, что дальше делать с этой покупкой.
— В первую очередь мы брали автодом для себя. Но ты же не будешь круглый год на нём кататься — мы решили, что будем сдавать его в аренду. Много на таком бизнесе, конечно, не заработаешь — для этого нужно иметь 3–4 автомобиля и несколько лет впереди, хотя, конечно, хотелось бы, по крайней мере, окупить его. Пока это такая игрушка, мы ею занимаемся, катаемся и даем покататься другим.
Кто делает такие автодома
Дмитрий и Михаил купили автомобиль во Владимире — у Николая Привезенцева, руководителя проекта «Кемпер 33». Мужчина профессионально занимается созданием домов на колесах.
Шесть лет Николай реставрировал европейские автодома и всегда удивлялся тому, какие они примитивные, неприспособленные к российским дорогам. Насмотревшись и наработавшись с уже существующими автодомами, Николай начал делать свои. За основу он взял именно автомобили УАЗ.
— Они интересны тем, что полноприводны, недороги, их можно ремонтировать в любом гараже, они просты в устройстве и мало изменились за много лет существования. Дороги у нас в стране всё-таки плохие, и для них не подходят европейские автодома — требуется что-то более прочное, поэтому занялся их созданием сам.
Николай отмечает, что создание автодомов — скорее, дело для души, а не прибыльный бизнес:
— Прибыльность тут невелика. Если продавать автодома дорого, то они не будут продаваться, дешевле — трудно даже исчислить эту прибыль. Поэтому это больше как хобби.
География арендаторов автодомов обширна. В основном люди берут их для личного пользования, но есть и те, кто планирует сдавать их туристам:
— Автодома покупают в последнее время люди из Новосибирской, Тюменской области, с Дальнего Востока интересуются, ближе к Санкт-Петербургу, Крым — это уже для сдачи в аренду. Как правило, берут люди, которые могут выехать в красивые природные места.
Автодом в Новосибирске
Поскольку дом на колесах привезли в Новосибирск только в августе, то его за это время успели арендовать всего несколько раз — ездили на Алтай, по окрестностям Новосибирска и области, например, в Караканский бор.
— Самые настоящие фанаты автодома — это дети. Наши двое сыновей сами от него в восторге, а был у нас как-то один клиент, так у него трое ребятишек. Что тут было! Когда они увидели автодом, то всё происходило, как в детском мультике про непослушных обезьянок. Излазили всё, а младший, ему четыре года, и вовсе не хотел уходить из него, просился остаться, говорил: «Мама, папа, езжайте домой, а я останусь тут». Доставали мы его все вместе.
Но и взрослые, сами арендаторы автодома, отмечают его удобство, неприхотливость и то, что он идеально сочетает в себе функции жилья и транспорта.
— По оснащению и запасам ресурсов автомобиль рассчитан как минимум на выходные где-то на природе вдали от цивилизации — двое суток семья из четырех человек может спокойно жить здесь, ночевать, полностью вести привычный быт — готовить, мыться, спать — ресурсов на всё должно хватить.
Что есть внутри автодома
Автодом построен на базе полноприводного грузовика-полуторатонника «УАЗ-Профи», его жилой модуль собран по технологиям грузовых фургонов.
Внутри есть спальные места, санузел с умывальником, душем, туалетом, стол, газовая плита и холодильник, телевизор (и даже антенна!), кондиционер. Для обеспечения работы электроприборов предусмотрен инверторный генератор электричества, есть и дополнительный аккумулятор жилого отсека, а ещё розетка для питания от внешней электросети.
Автодом утеплен и отапливается, поэтому в нём комфортно путешествовать даже зимой, а жилой модуль изолирован от водительской кабины — обычно самого холодного места в автомобиле. Про запас есть канистра бензина на 20 литров — на всякий случай, а ещё большой бак для воды.
— Вообще можно залить сто литров воды, и этого вполне должно хватить на уикенд на нескольких человек. Но на случай, если её не хватит, у нас есть «волшебная» лейка — можно остановиться у какого-нибудь водоёма и вручную пополнить запасы воды. В холодный душ идти не придется — в автодоме есть бойлер для нагрева воды.
В наружных стенах есть ящики для вещей, в одном из них — столик со складными стульями, которые можно собрать и расставить на месте остановки, в других — необходимые инструменты и предметы, которые могут пригодиться в дороге — от саперной лопатки до домкрата. В этих ящиках также можно разместить лыжи, сноуборд или, например, удочки — в зависимости от времени года и цели поездки.
Дмитрий дал дому имя — его зовут «Гризли Грин». И все остальные автомобили, по плану, тоже будут носить медвежьи имена. Дело в том, что у друзей Батаевых есть футбольная школа «Siberian Bears» («Сибирские медведи»), а в США, где автодома впервые и появились, их называют motorhome. Так, на основе двух этих фактов и возникло название серии автодомов «Siberian motorbears».
— Родилась идея, что это не обыкновенные автодома, а моторизированные медведи, настоящие живые существа со своими повадками, привычками, сильными и слабыми местами, у каждого свой характер, своё имя. И мы планируем продолжать в том же духе.
У каждой следующей машины, по словам Дмитрия, будет своё собственное описание и особенности:
— Следующим мы возьмем шоссейник, как раз стандартный, попробуем на автомате найти большой, комфортабельный, который будет просто для езды по ровной дороге — как такой большой круизный лайнер. А третий, наоборот, — отмороженный внедорожник со здоровенными колесами, с лифтом, со шноркелем, печка на дровах, туша лося, привязанная сзади, и всё в этом духе — такой рыболов-охотник. Потом думаем прицеп добавить, а дальше — как пойдет.
Размечтавшись о путешествиях (на автодоме или любым другим способом), почитайте текст о том, как отдохнуть в Грозном — нам рассказали об этом два брутальных красавца-сибиряка, а мы рассказываем вам.
До этого мы рассказывали историю семьи из Новосибирска, которая купила немецкий ретроавтобус и решила также превратить его в дом на колесах. Вы только посмотрите, как ярко он выглядит!