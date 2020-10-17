Программист из Новосибирска купил трейлер, как в фильме. Показываем, что скрывается внутри автодома

География арендаторов автодомов обширна. В основном люди берут их для личного пользования, но есть и те, кто планирует сдавать их туристам:

— Автодома покупают в последнее время люди из Новосибирской, Тюменской области, с Дальнего Востока интересуются, ближе к Санкт-Петербургу, Крым — это уже для сдачи в аренду. Как правило, берут люди, которые могут выехать в красивые природные места.

Автодом в Новосибирске

Поскольку дом на колесах привезли в Новосибирск только в августе, то его за это время успели арендовать всего несколько раз — ездили на Алтай, по окрестностям Новосибирска и области, например, в Караканский бор.

— Самые настоящие фанаты автодома — это дети. Наши двое сыновей сами от него в восторге, а был у нас как-то один клиент, так у него трое ребятишек. Что тут было! Когда они увидели автодом, то всё происходило, как в детском мультике про непослушных обезьянок. Излазили всё, а младший, ему четыре года, и вовсе не хотел уходить из него, просился остаться, говорил: «Мама, папа, езжайте домой, а я останусь тут». Доставали мы его все вместе.