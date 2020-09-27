«Ребята из ФСБ нам чистили дорогу»: два брутальных красавца-сибиряка рассказали, как отдохнуть в Грозном

Грозный — столица Чеченской республики. Город расположен на Северном Кавказе на обоих берегах реки Сунжи. Из Новосибирска в Грозный еженедельно по понедельникам летает прямой рейс авиакомпании S7. Стоимость билета туда-обратно составляет около 10 тысяч рублей. В одну сторону — 7600 рублей. Время в пути — 4 часа 35 минут, а разница во времени составляет 4 часа.

— Рейс в Новосибирск — первый в истории республики. Он субсидированный и открыт благодаря руководству региона, — рассказал ранее журналистам гендиректор грозненского аэропорта Альви Шахгириев.



По информации с сайта «Стопкоронавирус.рф», на 25 сентября в Чечне выявлено 2404 случая заболевания коронавирусом. По последним данным, выздоровели 1842 жителей республики, а скончались 40.

В республике разрешены пешие прогулки, работает ряд предприятий сферы услуг, например, парикмахерские. Обязательный масочный режим введён в общественных местах и в транспорте. Открыты крупные магазины и торговые точки, в том числе уличные. Также открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха, парки и скверы. Но с ограничениями работают летние кафе.

