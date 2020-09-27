«Ребята из ФСБ нам чистили дорогу»: два брутальных красавца-сибиряка рассказали, как отдохнуть в Грозном

Сибиряки стали первопроходцами на нехоженых горных реках Чечни
На протяжении четырёх месяцев в России было приостановлено международное авиасообщение, поэтому новосибирцы путешествовали внутри страны. Кроме поездок в Крым, Сочи и на Алтай, некоторые выбирали непопулярные туристические направления, например, отпуск в столице Чеченской республики. С 13 июля между Новосибирском и Грозным открылось прямое авиасообщение. Несколько новосибирцев уже побывали в столице Чеченской республики и рассказали, какие люди живут в Чечне и чьи горы выше — Чеченские или Алтайские.
Как добраться до Грозного
Грозный — столица Чеченской республики. Город расположен на Северном Кавказе на обоих берегах реки Сунжи. Из Новосибирска в Грозный еженедельно по понедельникам летает прямой рейс авиакомпании S7. Стоимость билета туда-обратно составляет около 10 тысяч рублей. В одну сторону — 7600 рублей. Время в пути — 4 часа 35 минут, а разница во времени составляет 4 часа.
— Рейс в Новосибирск — первый в истории республики. Он субсидированный и открыт благодаря руководству региона, — рассказал ранее журналистам гендиректор грозненского аэропорта Альви Шахгириев.
По информации с сайта «Стопкоронавирус.рф», на 25 сентября в Чечне выявлено 2404 случая заболевания коронавирусом. По последним данным, выздоровели 1842 жителей республики, а скончались 40.
В республике разрешены пешие прогулки, работает ряд предприятий сферы услуг, например, парикмахерские. Обязательный масочный режим введён в общественных местах и в транспорте. Открыты крупные магазины и торговые точки, в том числе уличные. Также открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха, парки и скверы. Но с ограничениями работают летние кафе.
«В Грозном стоит побывать, но это, скорее, мужской отдых»
Павел, 29 лет, директор строительной компании
— Я как-то давно собирался посетить город Грозный, но всё никак не получалось по разным причинам. А в этом году всё так удачно сложилось, и я поехал в Грозный на пять дней — добирались туда на автомобиле из Москвы и остановились у родственников друга. Вообще, если есть возможность, лучше останавливаться у местных. Так вы сможете лучше познакомиться с людьми, их традициями и менталитетом. Чеченцы очень гостеприимны, для них гость — это святое. За время путешествия открыл для себя много нового: мы очень много разговаривали про религию, войны, историю. С точки зрения культурного развития и расширения своего миропонимания — это очень полезная поездка.
В самом Грозном мы гуляли и днём, и ночью. Там красиво — всё облагорожено, чисто. Очень много полиции и силовиков — ходишь и чувствуешь себя в безопасности. Сам город небольшой — население чуть больше 300 тысяч человек. В большинстве своем город малоэтажный. Каждый чеченец стремится купить землю и построить свой дом с большим двором.
Самая популярная для туристов достопримечательность в Грозном — мечеть «Сердце Чечни». Прямо за ней располагается высотный комплекс — Грозный Сити. Там есть смотровая площадка, с которой открывается панорамный вид на город. Можно проехать мимо резиденции Кадырова. В неё, конечно, не пустят. Но посмотреть стоит. Также в центре есть прогулочная улица с большим количеством летних кафе. Что-то напоминающее Старый Арбат в Москве. Вечером в центре в Грозном нет такого бурного движения, как у нас в Новосибирске. Очень мало заведений работает допоздна, большинство закрываются в 23:00. Чеченцы стараются проводить вечера дома, в кругу родных или ходить друг к другу в гости семьями.
Что посмотреть рядом с Грозным
Один из ближайших к Грозному городов — Шали. Он обязателен к посещению, потому что здесь располагается самая крупная мечеть в европейской части мира — «Гордость мусульман». Она полностью выполнена из белого мрамора. Днем на солнце она белоснежна, а ночью подсвечивается разнообразными цветами. Все это выглядит очень красиво и величественно. Внутрь заходить можно и даже нужно.
Ещё один город недалеко от Грозного — Аргун. Там тоже большая красивая мечеть. Но мы до нее не доехали.
Ну и самое главное — Чеченские горы. Это то, чем больше всего славится Кавказ. В горах мы провели пару дней. Объездили много красивых мест с потрясающими видами и историческими местами. Например, село Хой. Оно является памятником каменного зодчества. В данный момент его активно восстанавливают до первозданного вида. Через год-два оно будет полностью готово к принятию туристов.
Также стоит посетить горное озеро Казеной Ам. Место невероятной красоты, пользующееся большой популярностью у туристов. Еще мы успели посетить Нихалойские водопады и добраться до Ушкалойских башен, высеченных в полости гор в XII веке.
В целом, туристов не очень много, в основном в столицу едут сами чеченцы из других городов и сел республики.
Еще стоит отметить национальную кухню. Еда здесь очень вкусная, сытная и калорийная. Обязательно стоит попробовать блюда национальной кухни: чепалгаш — нежные лепешки с творожной начинкой и чеченские хингалш — они обычно начиняются тыквой.
Чечня — место невероятной красоты и силы, прекрасных людей с большой, интересной, периодами сложной историей. Это место, где гордый народ веками чтит свои традиции и всегда рад гостям.
Пётр Пинтусов, 38 лет, занимается спортивным сплавом
Мужчина занимается спортивным туризмом и состоит в сборной Новосибирской области. В Чеченскую республику они отправились в мае 2018 года для того, чтобы стать первопроходцами на нехоженых прежде горных реках и сделать их описание. За этот маршрут команда выиграла чемпионат России.
— Там были речки, которые со времён войны нехоженые — фактически первопроходы. Это так же, как покорение гор, только рек. На территории России не так много непройденных рек, поэтому эту возможность нужно было использовать — мы собрались туда и поехали. В Чеченской республике есть два притока: Шаро-Аргун и Чанты-Аргун, которые, сливаясь, образуют речку Аргун. Мы начали свой сплав в пяти километрах от границы с Грузией.
Мы заехали в горы, проехали несколько перевалов. Ребята из ФСБ нам чистили дорогу, потому что там были камнепады и плохая погода, шёл дождь. Нам специально дали горную технику, дороги чистили, чтобы мы проскочили. Нас охраняли от медведей, потому что животных тьма. Ребята говорили, если что, они их пуганут. Помню, что ещё запомнил фразу: «Если вы ночью услышите выстрел, то не пугайтесь, это мы медведей пугаем». Со всех сторон был отклик. Все всегда и везде помогали. И правительство, и чиновники. Мы с ними составляли маршрут. Это единственный за всю мою практику водного туризма случай, что нам предоставили транспорт, не взяв ни копейки: с водителями и так далее.
Это труднодоступная местность. Туда человек, кроме как по реке, не дойдет. По горам это может занять 3–4 месяца. Потому что горы там ужасно мокрые и скользкие. 100 метров по горам ты проходишь вдоль реки примерно за час. Достаточно сложная доступность. С вертолета ничего не видно. А река находится в каньоне на глубине 30 метров. Мы описали 18-километровый участок реки Аргун, на котором до этого не проходил ни один человек. И получили большую благодарность от Аргунского заповедника.
Также меня очень удивила реакция местных жителей. Представьте, что вы житель деревни где-то в ущелье! Рядом пробегает речка. Выплывает из ущелья пара катамаранов, и вся деревня собирается, угощает разнообразной вкусной едой и много интересного рассказывает. Везде считали своим долгом нам предложить помощь. В деревнях я заметил, что обязательно приходил главный человек в деревне. Нам говорили, если нужна помощь, то можно обратиться в любой дом: здесь я живу, здесь мой брат.
Просто так поехать сплавляться по горным рекам Чеченской республики не стоит. Если сравнивать наш сплав со сплавом по Катуни, то там вообще нет никакой сложности. Можно на покрышке прокатиться, если утрировать. На реках есть участки с большей сложностью. На Катуни тоже так, средняя часть реки сложнее. Нижняя Катунь — болото. Здесь примерно такая же история: есть участки, где можно абсолютно спокойно сплавляться, есть участки, где можно за 3–4 часа приехать и сплавиться, посмотреть на фантастические ущелья и каньоны, которые смыкаются над твоей головой, водопады и сероводородные источники, которых там миллион. Также можно в течение 1,5 часов поехать из Грозного в горы, бросить раф на воду и прокатиться.