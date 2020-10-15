Он больше не наш? Что стоит за отказом АВТОВАЗа от российских платформ

Даст ли платформа CMF-B-LS зримые преимущества «Ладам»? Дьявол тут в приставке LS, потому что упрощённая версия может лишиться части достоинств оригинальной платформы. Поскольку сама по себе CMF архитектурно близка к B0, есть версия, что на деле мы увидим некий гибрид двух тележек, который станет очередной эволюцией B0.



Может быть, это и правильно — АВТОВАЗу важно не только прибавить в технологиях, но и удержаться в комфортной для завода ценовой нише до миллиона рублей.



Какие платформы отправят в утиль



В первую очередь Lada Granta. Её идеология восходит к ВАЗ-2108, разработанном совместно с Porsche более 30 лет назад. Пережив множество инкарнаций, восьмёрочная платформа оказалась весьма удачной, и та же Granta уже десять лет делает АВТОВАЗу кассу. Но потенциал развития «грантовской» тележки практически исчерпан, и слухи о её отправке на пенсию ходят давно. Чаще всего обсуждался перевод «Гранты» на платформу B0, что было отчасти бессмысленно ввиду старения самой тележки В0.