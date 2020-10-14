Дорогой мой бюджетник. Смотрим на новый «КИА-Рио», который в базе стоит уже 800 тысяч

Рестайлинговый KIA Rio 2020 года выпуска продают от 800 тысяч рублей
KIA Rio, самая популярная иномарка в России, получила обновление спустя три года после выхода четвертого поколения — немного поменялся экстерьер, инженеры поработали с оптикой, улучшили оснащение и мультимедийную систему. Стал ли теперь Rio идеальным бюджетным автомобилем по соотношению «цена — качество», какие у него основные достоинства и недостатки — подробнее в обзоре Дмитрия Косенко.
Рестайлинговый KIA Rio (автомобиль предоставлен официальным дилером «Мегапарк») вышел чуть позже нового бизнес-седана KIA K5 и выполнен в такой же стилистике — корейцы всё больше налегают на эксцентрику и спортивность.
Эти безумные фары со светодиодными усиками, падающими вниз и залезающими на капот — такое ощущение, что корейские дизайнеры берут горсть пластилина и шлепают его с размаху — что получилось, то и новая оптика. Но, в принципе, вышло неплохо — свежо, молодежно, задорно.
Помимо экстерьера коррекции подверглись некоторые элементы салона, мультимедийка, шумоизоляция — всё по мелочи, но всё по делу. Техника осталась прежней — 1,4 и 1,6-литровые моторы, механика, гидроавтомат, конструкция подвески.
Перейдем к пяти главным плюсам обновленного Rio.
Внешний вид
Про дизайн головной оптики мы уже сказали, стоит ещё отметить, что в топовых версиях автомобиль имеет полностью светодиодные фары, которые неплохо смотрятся и добавляют солидности. Младшие версии имеют, правда, галогеновый свет — простой или линзованный.
Особенно эффектно смотрятся задние светодиодные фонари с этим зубчатым рисунком.
Декоративные патрубки выхлопа с двух сторон — спортивно, современно. Плюс хромированный декор подоконной линии и дверных ручек, но это опять же для топовых версий.
Рулёжка
KiA Rio — бюджетный седан простенькой конструкции с балкой сзади, и ждать от него чудес управляемости, наверное, не стоит. Но вот настройки рулевого управления с электроусилителем порадовали — с набором скорости баранка ощутимо тяжелеет (может, даже слегка излишне), что позволяет более уверенно чувствовать лёгонькую машину и направлять её нужным курсом при помощи небольшого точного воздействия на рулевое колесо.
Мультимедийная система
Большой экран, улучшенная графика, поддержка Android Auto и CarPlay, новые стили оформления — такую мультимедийку не стыдно поставить и в автомобиль классом выше. Молниеносные реакции, понятная логика работы, кнопки быстрого доступа, подвижная карта навигации — придраться не к чему. И, кстати, звучание штатной акустики не вызывает раздражения — если вы не меломан, можно спокойно ездить с этими колонками и ничего не менять.
Достаточный простор
Недостатка в жизненном пространстве в автомобиле ни впереди, ни сзади не испытываешь. В этом поколении габариты Rio сравнимы с параметрами С-класса 2000-х годов, эргономически всё в салоне организовано правильно, так что поездка даже для 5 человек будет достаточно комфортной. Плюс большой 480-литровый багажник с удобным погрузочным проёмом.
Оснащенность
Понятно, что обширный функционал доступен только на топовых версиях Premium, но всё же для бюджетного класса это весьма неплохо. Кожаные сиденья, подогрев всех сидений, электрообогрев лобового стекла, электроскладывание зеркал, камера заднего вида, цветной дисплей приборной панели, подогрев руля, круиз, климат, система стабилизации, 6 подушек безопасности. Некоторые из этих опций доступны и в младших версиях, например, подогрев руля ставится уже на комплектацию Comfort (вторая после базовой Classic).
А теперь посмотрим на минусы автомобиля.
Управление тягой
С 1,6-литровым 123-сильным двигателем динамика Rio, конечно, посредственна, но не катастрофична — за 11,2 секунды до сотни. Вполне в городе можно свыкнуться с этими параметрами и ездить умеренно, иногда выкручивая двигатель для каких-то обгонных манёвров. А вот к настройкам педали газа есть вопросы — реакции нелинейны, в начале хода педаль задушена. Сложно дозировать нужное тебе ускорение — либо совсем вялый отклик, либо что-то среднее, либо совсем уж кикдаун, фактически три градации.
Шумоизоляция
Производитель утверждает, что шумоизоляция после рестайлинга была улучшена, однако признать её удовлетворительной, наверное, нельзя. Ветер, лужи, гул колес, работа подвески — в салоне вас сопровождает весь акустический спектр, какой только может возникать при движении по дороге. Однозначно стоит дополнительно «шумить» автомобиль.
Жесткая подвеска
Rio прекрасно чувствует все особенности дорожного полотна, вздрагивает на стыках, тяжело проходит ямы. Это не за гранью приемлемого комфорта, конечно, но стоит учитывать, что в салоне этого автомобиля вас постоянно будет что-то беспокоить от дороги — плавно и без тычков Rio едет только по идеальному зеркалу.
Система отпирания багажника
На багажной крышке нет кнопки отпирания — вам доступна кнопка либо на брелоке, либо рычажок в салоне. Это не совсем удобно — иногда проще не возиться с брелоком и не лезть в салон под сиденье, а просто подойти к багажнику и открыть его.
Цена
Стоимость автомобиля — это, скорее, не минус, а объективная реальность, но всё-таки — нынешние цены на бюджетный класс поражают. Ещё в 2011 году я покупал в магазине новый Rio в минималке за 465 000 рублей, а теперь минималка стоит 814 900 рублей. Средние комплектации — около миллиона, а топ тянет на 1 169 900 рублей. И что будет через год — полтора, два миллиона?