14 октября среда
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 4/10
usd 77.29
eur 91.07
Тема дняПодробности убийства девушки-трансгендера

Все новости

Все новости

Дорогой мой бюджетник. Смотрим на новый «КИА-Рио», который в базе стоит уже 800 тысяч

А что у него за миллион? Тест-драйв рестайлингового KIA Rio в максимальной комплектации

486
2Обсудить

Поделиться

Так выглядит рестайлинговый KIA Rio 2020. Сели бы за руль такого?

Так выглядит рестайлинговый KIA Rio 2020. Сели бы за руль такого?

Рестайлинговый KIA Rio 2020 года выпуска продают от 800 тысяч рублей

KIA Rio, самая популярная иномарка в России, получила обновление спустя три года после выхода четвертого поколения — немного поменялся экстерьер, инженеры поработали с оптикой, улучшили оснащение и мультимедийную систему. Стал ли теперь Rio идеальным бюджетным автомобилем по соотношению «цена — качество», какие у него основные достоинства и недостатки — подробнее в обзоре Дмитрия Косенко.

Длина 4420 мм, ширина 1740 мм

Длина 4420 мм, ширина 1740 мм

Рестайлинговый KIA Rio (автомобиль предоставлен официальным дилером «Мегапарк») вышел чуть позже нового бизнес-седана KIA K5 и выполнен в такой же стилистике — корейцы всё больше налегают на эксцентрику и спортивность.

Высота 1470 мм, колёсная база 2600 мм

Высота 1470 мм, колёсная база 2600 мм

Эти безумные фары со светодиодными усиками, падающими вниз и залезающими на капот — такое ощущение, что корейские дизайнеры берут горсть пластилина и шлепают его с размаху — что получилось, то и новая оптика. Но, в принципе, вышло неплохо — свежо, молодежно, задорно.

Клиренс 160 мм

Клиренс 160 мм

Помимо экстерьера коррекции подверглись некоторые элементы салона, мультимедийка, шумоизоляция — всё по мелочи, но всё по делу. Техника осталась прежней — 1,4 и 1,6-литровые моторы, механика, гидроавтомат, конструкция подвески.

Перейдем к пяти главным плюсам обновленного Rio.

Внешний вид

Снаряжённая масса 1198 мм

Снаряжённая масса 1198 мм

Про дизайн головной оптики мы уже сказали, стоит ещё отметить, что в топовых версиях автомобиль имеет полностью светодиодные фары, которые неплохо смотрятся и добавляют солидности. Младшие версии имеют, правда, галогеновый свет — простой или линзованный.

Разгон до сотни за 11,2 секунды

Разгон до сотни за 11,2 секунды

Особенно эффектно смотрятся задние светодиодные фонари с этим зубчатым рисунком.

Расход топлива в городе 8,9 литра

Расход топлива в городе 8,9 литра

Декоративные патрубки выхлопа с двух сторон — спортивно, современно. Плюс хромированный декор подоконной линии и дверных ручек, но это опять же для топовых версий.

Рулёжка

Рулевое управление с электроусилителем

Рулевое управление с электроусилителем

KiA Rio — бюджетный седан простенькой конструкции с балкой сзади, и ждать от него чудес управляемости, наверное, не стоит. Но вот настройки рулевого управления с электроусилителем порадовали — с набором скорости баранка ощутимо тяжелеет (может, даже слегка излишне), что позволяет более уверенно чувствовать лёгонькую машину и направлять её нужным курсом при помощи небольшого точного воздействия на рулевое колесо.

Мультимедийная система

Новая мультимедиа

Новая мультимедиа

Большой экран, улучшенная графика, поддержка Android Auto и CarPlay, новые стили оформления — такую мультимедийку не стыдно поставить и в автомобиль классом выше. Молниеносные реакции, понятная логика работы, кнопки быстрого доступа, подвижная карта навигации — придраться не к чему. И, кстати, звучание штатной акустики не вызывает раздражения — если вы не меломан, можно спокойно ездить с этими колонками и ничего не менять.

Достаточный простор

Габариты Rio сравнимы с параметрами С-класса

Габариты Rio сравнимы с параметрами С-класса

Недостатка в жизненном пространстве в автомобиле ни впереди, ни сзади не испытываешь. В этом поколении габариты Rio сравнимы с параметрами С-класса 2000-х годов, эргономически всё в салоне организовано правильно, так что поездка даже для 5 человек будет достаточно комфортной. Плюс большой 480-литровый багажник с удобным погрузочным проёмом.

Оснащенность

В топе — кожаный салон

В топе — кожаный салон

Понятно, что обширный функционал доступен только на топовых версиях Premium, но всё же для бюджетного класса это весьма неплохо. Кожаные сиденья, подогрев всех сидений, электрообогрев лобового стекла, электроскладывание зеркал, камера заднего вида, цветной дисплей приборной панели, подогрев руля, круиз, климат, система стабилизации, 6 подушек безопасности. Некоторые из этих опций доступны и в младших версиях, например, подогрев руля ставится уже на комплектацию Comfort (вторая после базовой Classic).

А теперь посмотрим на минусы автомобиля.

Управление тягой

1,6-литровый 123-сильный двигатель

1,6-литровый 123-сильный двигатель

С 1,6-литровым 123-сильным двигателем динамика Rio, конечно, посредственна, но не катастрофична — за 11,2 секунды до сотни. Вполне в городе можно свыкнуться с этими параметрами и ездить умеренно, иногда выкручивая двигатель для каких-то обгонных манёвров. А вот к настройкам педали газа есть вопросы — реакции нелинейны, в начале хода педаль задушена. Сложно дозировать нужное тебе ускорение — либо совсем вялый отклик, либо что-то среднее, либо совсем уж кикдаун, фактически три градации.

Шумоизоляция

Шумоизоляция подвела

Шумоизоляция подвела

Производитель утверждает, что шумоизоляция после рестайлинга была улучшена, однако признать её удовлетворительной, наверное, нельзя. Ветер, лужи, гул колес, работа подвески — в салоне вас сопровождает весь акустический спектр, какой только может возникать при движении по дороге. Однозначно стоит дополнительно «шумить» автомобиль.

Жесткая подвеска

Rio чувствует все неровности

Rio чувствует все неровности

Rio прекрасно чувствует все особенности дорожного полотна, вздрагивает на стыках, тяжело проходит ямы. Это не за гранью приемлемого комфорта, конечно, но стоит учитывать, что в салоне этого автомобиля вас постоянно будет что-то беспокоить от дороги — плавно и без тычков Rio едет только по идеальному зеркалу.

Система отпирания багажника

Багажник без кнопки отпирания на крышке

Багажник без кнопки отпирания на крышке

На багажной крышке нет кнопки отпирания — вам доступна кнопка либо на брелоке, либо рычажок в салоне. Это не совсем удобно — иногда проще не возиться с брелоком и не лезть в салон под сиденье, а просто подойти к багажнику и открыть его.

Цена

Цена в базе&nbsp;814 900 рублей

Цена в базе 814 900 рублей

Стоимость автомобиля — это, скорее, не минус, а объективная реальность, но всё-таки — нынешние цены на бюджетный класс поражают. Ещё в 2011 году я покупал в магазине новый Rio в минималке за 465 000 рублей, а теперь минималка стоит 814 900 рублей. Средние комплектации — около миллиона, а топ тянет на 1 169 900 рублей. И что будет через год — полтора, два миллиона?

Понравился автомобиль?

    По теме

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК1
    • СМЕХ0
    • УДИВЛЕНИЕ0
    • ГНЕВ0
    • ПЕЧАЛЬ0

    Поделиться

    Поделиться

    KIAНовые автотест-драйв
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

    КОММЕНТАРИИ (2)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!