Дорогой мой бюджетник. Смотрим на новый «КИА-Рио», который в базе стоит уже 800 тысяч

С 1,6-литровым 123-сильным двигателем динамика Rio, конечно, посредственна, но не катастрофична — за 11,2 секунды до сотни. Вполне в городе можно свыкнуться с этими параметрами и ездить умеренно, иногда выкручивая двигатель для каких-то обгонных манёвров. А вот к настройкам педали газа есть вопросы — реакции нелинейны, в начале хода педаль задушена. Сложно дозировать нужное тебе ускорение — либо совсем вялый отклик, либо что-то среднее, либо совсем уж кикдаун, фактически три градации.

