Армянский чёс: выясняем, кто прав в споре властей и владельцев машин с иностранными номерами

В России задерживают машины с армянскими номерами
Самим таким автомобилям грозит эвакуация на штрафстоянку, а их хозяевам — лишение прав, изъятие документов и госномеров. Автовладельцы создали петицию с требованиями прекратить подобные акции. Документ подписали около
В ГИБДД России также придерживаются жёсткой позиции по вопросу.
— По действующим законам владелец автомобиля должен поставить его на учёт в десятидневный срок с момента ввоза на территорию России или покупки автомобиля в случае, если он ввозит его для личного пользования на срок более года, — уточнили в ведомстве. — Автомобили, которые ввозят таким образом граждане России, не считаются участвующими в международном движении, то есть для их владельцев возникает обязанность поставить их на учёт в установленный законом десятидневный срок.
А постановка на учёт, в свою очередь, влечёт необходимость растаможивать автомобиль по российским ставкам. Ранее ведомство разослало региональным управлениям ГИБДД инструкции, в которых конкретизировался состав правонарушений владельцев автомобилей с иностранными номерами, не зарегистрированных должным образом.
Мы уже рассказывали, почему «армянские» автомобили пользовались спросом в России: из-за особенностей вступления Армении в Евразийский таможенный союз (ЕАЭС) с 2014 под
С 2020 года таможенные пошлины в Армении выравнялись с российскими, а с июля ГИБДД стала обращать на владельцев подобных машин пристальное внимание. Их привлекали по двум статьям административного кодекса: 12.1 и 12.3. Обе выглядят довольно мягкими, но имеют двойное дно.
Часть 1 статьи 12.1 КоАП наказывает за управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке: в данном случае речь о езде сверх десятидневного срока, который отводится на перерегистрацию машины после покупки. На первый раз нарушителю грозит штраф
Более популярна часть 1 статьи 12.3 КоАП. Для автомобилей, ввезённых в Армению после октября
Владельцы армянских автомобилей с такой интерпретацией законов не согласны.
— Эти автомобили свободно проходили все границы на пути от Армении до России, и никакого интереса к ним ни со стороны таможенников, ни со стороны ГИБДД не было много лет, — возмущается владелец BMW с армянскими номерами Павел. — Теперь получается, что закон имеет обратную силу, и меня постфактум заставляют оплатить почти миллион рублей таможенных пошлин. Если бы власти сразу обозначили свою позицию, не было бы такого количества ввезённых из Армении автомобилей, а так получается, что людей спровоцировали и подставили.
Главным предметом спора между владельцами «армянских» автомобилей и властями является статус таких машин: первые считают их предметами личного пользования, вторые — иностранными товарами.
Авторы петиции, цитируя ответ Федеральной таможенной службы, указывают, что транспортные средства для личного пользования попадают в исключение списка товаров, подлежащих таможенному декларированию. Они подчёркивают, что новые требования нарушают основной принцип ЕАЭС — свободное перемещение товаров. Также они считают незаконным применение статьи 12.3 КоАП РФ, поскольку владельцы таких машин имеют при себе все документы, необходимые для перемещения по территории Российской Федерации.
В Федеральной таможенной службе объяснили, что автомобили для личного пользования, ввозимые из Армении, не подлежат таможенному декларированию, но для них не применяется процедура временного ввоза, а если они были растаможены по иным ставкам, чем действуют в РФ, машины считаются иностранным товаром. В этом случае от уплаты российских пошлин освобождаются лишь граждане Армении.
Авторы петиции в свою очередь ссылаются на экономические трудности, хотя и не без доли лукавства:
— В данный момент около
При этом с армянскими номерами чаще ездят достаточно дорогие автомобили, так что тезис о «последнем средстве передвижения» выглядит не слишком убедительным. Правда, есть и исключения, например, армянской лазейкой пользовались многодетные родители, которые не могли позволить себе минивэн по российским ценам. На внутреннем рынке предложение таких машин крайне ограничено, а цены совсем небюджетные, например, семиместные минивэны в пятилетнем возрасте стоят
Часть владельцев уже обратилась в суды, пытаясь отменить постановления по статье 12.3 КоАП и вернуть автомобиль со штрафстоянки. Житель Нижнего Тагила Виктор Шахов попытался оспорить действия сотрудников, но суд его жалобу не поддержал. Мужчина владеет Nissan Fuga, за который заплатил в Армении
Автоюрист Лев Воропаев ранее разъяснял, что многие владельцы автомобилей с армянскими номерами посчитали, будто их наказывают задним числом из-за изменений таможенного законодательства, но это неверно.
— На самом деле ГИБДД выявляет нарушение правил регистрации транспортных средств, потому что по российским нормам гражданин должен поставить автомобиль на учёт по месту жительства в течение десяти суток, а это подразумевает оплату всех пошлин, — напомнил эксперт.
Проще говоря, обязанность заплатить разницу в таможенных пошлинах возникала у владельцев армянских машин и раньше, просто власти закрывали глаза на ситуацию, создавая впечатление, что нерастаможенные автомобили из Армении могут беспрепятственно перемещаться по России. Сейчас гайки затянули, поставив хозяев машин перед трудным выбором: либо возвращаться в Армению для продажи автомобиля там, либо платить таможенную пошлину, которая часто превосходит стоимость машины.
— Ко мне обращались жители самых разных регионов с этой проблемой, но сейчас количество запросов снизилось, потому что перспектив у таких дел немного, — комментирует Лев Воропаев. — Большинство было заведомо проигрышными, потому что де-юре постановления по указанным статьям КоАП были законными, и развалить такое дело можно разве что по процессуальным основаниям.
Похожая ситуация ещё раньше сложилась в Казахстане, где бороться с автомобилями на киргизских и армянских номерах начали ещё в начале года. С июня в стране начал работать компромиссный вариант: владельцам предложили ставить автомобили на учёт с казахскими номерами, но без права отчуждения. То есть такую машину невозможно продать, а если возникнет острая необходимость, владельцу придётся возвращаться в Армению (для этого ему вернут армянские госномера). Попутно владельцы обязаны заплатить пошлины на общую сумму около