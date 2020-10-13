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Армянский чёс: выясняем, кто прав в споре властей и владельцев машин с иностранными номерами

Им предлагают оплатить пошлины в сотни тысяч рублей

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Покупка автомобиля в Армении была выгодна в 2014–2019 годах из-за особенностей таможенного законодательства

Покупка автомобиля в Армении была выгодна в 2014–2019 годах из-за особенностей таможенного законодательства

В России задерживают машины с армянскими номерами

Самим таким автомобилям грозит эвакуация на штрафстоянку, а их хозяевам — лишение прав, изъятие документов и госномеров. Автовладельцы создали петицию с требованиями прекратить подобные акции. Документ подписали около 9000 человек, а в Ставрополье прошёл сход с призывом к властям решить проблему. Но позиция чиновников по вопросу пока не изменилась, и обладателям «армянских» автомобилей по-прежнему предлагают оплатить полную таможенную пошлину и погасить долги по транспортному налогу.

В ГИБДД России также придерживаются жёсткой позиции по вопросу.

— По действующим законам владелец автомобиля должен поставить его на учёт в десятидневный срок с момента ввоза на территорию России или покупки автомобиля в случае, если он ввозит его для личного пользования на срок более года, — уточнили в ведомстве. — Автомобили, которые ввозят таким образом граждане России, не считаются участвующими в международном движении, то есть для их владельцев возникает обязанность поставить их на учёт в установленный законом десятидневный срок.

А постановка на учёт, в свою очередь, влечёт необходимость растаможивать автомобиль по российским ставкам. Ранее ведомство разослало региональным управлениям ГИБДД инструкции, в которых конкретизировался состав правонарушений владельцев автомобилей с иностранными номерами, не зарегистрированных должным образом.

Мы уже рассказывали, почему «армянские» автомобили пользовались спросом в России: из-за особенностей вступления Армении в Евразийский таможенный союз (ЕАЭС) с 2014 под 2019 годы возникла неоднозначная ситуация, когда при фактически открытых границах таможенные пошлины в Армении были в несколько раз ниже российских. Так граждане России и Казахстана нашли несколько лазеек, с помощью которых ставили автомобиль на учёт в Армении и экономили сотни тысяч рублей на пошлинах, транспортном налоге, а ещё — штрафах с камер фотовидеофиксации.

С 2020 года таможенные пошлины в Армении выравнялись с российскими, а с июля ГИБДД стала обращать на владельцев подобных машин пристальное внимание. Их привлекали по двум статьям административного кодекса: 12.1 и 12.3. Обе выглядят довольно мягкими, но имеют двойное дно.

Часть 1 статьи 12.1 КоАП наказывает за управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке: в данном случае речь о езде сверх десятидневного срока, который отводится на перерегистрацию машины после покупки. На первый раз нарушителю грозит штраф 500–800 рублей, за повторное — 5000 рублей или лишение прав на срок до 3 месяцев.

Более популярна часть 1 статьи 12.3 КоАП. Для автомобилей, ввезённых в Армению после октября 2014 года (с момента вступления в Таможенный союз), необходимо иметь документы о таможенном оформлении. Их отсутствие грозит штрафом 500 рублей, но главное — помещением автомобиля на спецстоянку. В первый год после ввоза машины считается, что она участвует в международном движении, то есть имеет право ездить без таможенного оформления. Но после этого периода инспекторы ГИБДД имеют право задержать её до устранения проблемы.

Штрафы за езду без регистрации небольшие, но возможно также лишение прав и эвакуация автомобиля на штрафстоянку

Штрафы за езду без регистрации небольшие, но возможно также лишение прав и эвакуация автомобиля на штрафстоянку

Владельцы армянских автомобилей с такой интерпретацией законов не согласны.

— Эти автомобили свободно проходили все границы на пути от Армении до России, и никакого интереса к ним ни со стороны таможенников, ни со стороны ГИБДД не было много лет, — возмущается владелец BMW с армянскими номерами Павел. — Теперь получается, что закон имеет обратную силу, и меня постфактум заставляют оплатить почти миллион рублей таможенных пошлин. Если бы власти сразу обозначили свою позицию, не было бы такого количества ввезённых из Армении автомобилей, а так получается, что людей спровоцировали и подставили.

Главным предметом спора между владельцами «армянских» автомобилей и властями является статус таких машин: первые считают их предметами личного пользования, вторые — иностранными товарами.

Авторы петиции, цитируя ответ Федеральной таможенной службы, указывают, что транспортные средства для личного пользования попадают в исключение списка товаров, подлежащих таможенному декларированию. Они подчёркивают, что новые требования нарушают основной принцип ЕАЭС — свободное перемещение товаров. Также они считают незаконным применение статьи 12.3 КоАП РФ, поскольку владельцы таких машин имеют при себе все документы, необходимые для перемещения по территории Российской Федерации.

В Федеральной таможенной службе объяснили, что автомобили для личного пользования, ввозимые из Армении, не подлежат таможенному декларированию, но для них не применяется процедура временного ввоза, а если они были растаможены по иным ставкам, чем действуют в РФ, машины считаются иностранным товаром. В этом случае от уплаты российских пошлин освобождаются лишь граждане Армении.

Авторы петиции в свою очередь ссылаются на экономические трудности, хотя и не без доли лукавства:

— В данный момент около 300 тысяч россиян находится в страхе потерять свои автомобили, лишиться последнего, лишиться средства передвижения для своих семей. Во время пандемии страх потерять автомобиль особо усиливается на фоне массовой безработицы, потери бизнеса и снижения дохода, а ведь и так люди покупали автомобили в Армении из-за низкой цены по сравнению с ценой в России.

Наибольший профит при покупке автомобиля в Армении получался для премиум-марок

Наибольший профит при покупке автомобиля в Армении получался для премиум-марок

При этом с армянскими номерами чаще ездят достаточно дорогие автомобили, так что тезис о «последнем средстве передвижения» выглядит не слишком убедительным. Правда, есть и исключения, например, армянской лазейкой пользовались многодетные родители, которые не могли позволить себе минивэн по российским ценам. На внутреннем рынке предложение таких машин крайне ограничено, а цены совсем небюджетные, например, семиместные минивэны в пятилетнем возрасте стоят 1–2 миллиона рублей и дороже. Их покупка в Армении позволяла сэкономить примерно 40% от стоимости.

Часть владельцев уже обратилась в суды, пытаясь отменить постановления по статье 12.3 КоАП и вернуть автомобиль со штрафстоянки. Житель Нижнего Тагила Виктор Шахов попытался оспорить действия сотрудников, но суд его жалобу не поддержал. Мужчина владеет Nissan Fuga, за который заплатил в Армении 415 тысяч рублей: теперь ему предлагают заплатить таможенную пошлину в 1,25 миллиона рублей. Кстати, Nissan Fuga является отнюдь не бюджетным автомобилем — по сути, это праворульная версия машины, известной в России под премиальным брендом Infiniti M35/45. Сам по себе Nissan Fuga 2016 года стоит под 2 миллиона. А вот подборка цен на Infiniti M — они старше, потому дешевле.

Infiniti M — близкий родственник Nissan Fuga

Infiniti M — близкий родственник Nissan Fuga

Автоюрист Лев Воропаев ранее разъяснял, что многие владельцы автомобилей с армянскими номерами посчитали, будто их наказывают задним числом из-за изменений таможенного законодательства, но это неверно.

— На самом деле ГИБДД выявляет нарушение правил регистрации транспортных средств, потому что по российским нормам гражданин должен поставить автомобиль на учёт по месту жительства в течение десяти суток, а это подразумевает оплату всех пошлин, — напомнил эксперт.

Проще говоря, обязанность заплатить разницу в таможенных пошлинах возникала у владельцев армянских машин и раньше, просто власти закрывали глаза на ситуацию, создавая впечатление, что нерастаможенные автомобили из Армении могут беспрепятственно перемещаться по России. Сейчас гайки затянули, поставив хозяев машин перед трудным выбором: либо возвращаться в Армению для продажи автомобиля там, либо платить таможенную пошлину, которая часто превосходит стоимость машины.

— Ко мне обращались жители самых разных регионов с этой проблемой, но сейчас количество запросов снизилось, потому что перспектив у таких дел немного, — комментирует Лев Воропаев. — Большинство было заведомо проигрышными, потому что де-юре постановления по указанным статьям КоАП были законными, и развалить такое дело можно разве что по процессуальным основаниям.

Похожая ситуация ещё раньше сложилась в Казахстане, где бороться с автомобилями на киргизских и армянских номерах начали ещё в начале года. С июня в стране начал работать компромиссный вариант: владельцам предложили ставить автомобили на учёт с казахскими номерами, но без права отчуждения. То есть такую машину невозможно продать, а если возникнет острая необходимость, владельцу придётся возвращаться в Армению (для этого ему вернут армянские госномера). Попутно владельцы обязаны заплатить пошлины на общую сумму около 12 тысяч тенге (примерно 2 тысячи рублей).

Как следует поступить властям с владельцами автомобилей на армянских номерах?

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