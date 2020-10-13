Армянский чёс: выясняем, кто прав в споре властей и владельцев машин с иностранными номерами

— По действующим законам владелец автомобиля должен поставить его на учёт в десятидневный срок с момента ввоза на территорию России или покупки автомобиля в случае, если он ввозит его для личного пользования на срок более года, — уточнили в ведомстве. — Автомобили, которые ввозят таким образом граждане России, не считаются участвующими в международном движении, то есть для их владельцев возникает обязанность поставить их на учёт в установленный законом десятидневный срок.

А постановка на учёт, в свою очередь, влечёт необходимость растаможивать автомобиль по российским ставкам. Ранее ведомство разослало региональным управлениям ГИБДД инструкции, в которых конкретизировался состав правонарушений владельцев автомобилей с иностранными номерами, не зарегистрированных должным образом.