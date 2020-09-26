Дорожные войны. Чем грозит езда по трамвайным путям — «слепой» на «Фольксвагене» против «гонщика» на «Форде»

С одной стороны, «Фольксваген-Поло», меняя направление движения, должен был уступить машинам, движущимся без изменения траектории. С другой стороны, непонятно, как «Форд-Фокус» оказался на встречных путях — то ли он сразу по ним мчался, то ли перестроился в последний момент, пытаясь избежать столкновения с «Поло».

— Сплошная линия разметки запрещает въезд на трамвайные пути, и поэтому «Форд», мало того что ехал не по путям попутного направления, он ехал по встречным путям. Он вообще не должен был там находиться, соответственно, никакого преимущества в движении он не имел. А водитель, который делал поворот, он поворачивал налево через прерывистую линию, соответственно, он Правил не нарушал и однозначно не будет признан виновным. Будет признан виновным водитель, который не имел преимущества в движении, — комментирует руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.

Часть 4 ст. 12.15 КоАП. Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.