Дорожные войны. Чем грозит езда по трамвайным путям — «слепой» на «Фольксвагене» против «гонщика» на «Форде»

В рубрике «Куда ты рулишь?» разбираем столкновение на улице Авиастроителей — один автомобиль разворачивался через трамвайные пути, второй не смог избежать столкновения и на момент удара находился на встречных трамвайных путях. Что грозит обоим участникам ДТП и кто виноват — подробнее в материале НГС.
Улица Авиастроителей — посреди проезжей части тут проложены трамвайные пути в обоих направления. Вот белый седан «Фольксваген-Поло» перестраивается в левый ряд, а после начинает разворот и выезжает на пути. Разворот автомобиль начал в разрешенном месте (позднее на видео заметна пунктирная разметка), но его водитель не видит, что происходит сзади. «Поло» уже почти закончил маневр, но его на высокой скорости настигает «Форд-Фокус», который на момент удара находится на встречных трамвайных путях. Смотрите видео.
Видео vk.com/act54
С одной стороны, «Фольксваген-Поло», меняя направление движения, должен был уступить машинам, движущимся без изменения траектории. С другой стороны, непонятно, как «Форд-Фокус» оказался на встречных путях — то ли он сразу по ним мчался, то ли перестроился в последний момент, пытаясь избежать столкновения с «Поло».
— Сплошная линия разметки запрещает въезд на трамвайные пути, и поэтому «Форд», мало того что ехал не по путям попутного направления, он ехал по встречным путям. Он вообще не должен был там находиться, соответственно, никакого преимущества в движении он не имел. А водитель, который делал поворот, он поворачивал налево через прерывистую линию, соответственно, он Правил не нарушал и однозначно не будет признан виновным. Будет признан виновным водитель, который не имел преимущества в движении, — комментирует руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.
Часть 4 ст. 12.15 КоАП. Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
— Если раньше, до июня 2019 года, могли признать виновным в ДТП водителя, который делал поворот налево, то сейчас в связи с разъяснениями Верховного суда, которые были в прошлом году, однозначно тут вина «Форда», — отмечает эксперт.
Новосибирские водители частенько любят кататься по трамвайным путям, объезжая пробки, и в разрешенных, и в запрещенных местах. Только вот стоит учитывать, что если вы движетесь по путям с нарушением Правил и перед вами кто-то выскочит, придется отвечать по закону.