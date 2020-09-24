KIA Rio за 324 тысячи в год: изучаем плюсы и минусы «автомобилей по подписке»

Вместе с каршерингом в России набирает популярность другой вид аренды автомобиля — подписка. По сути, это разновидность проката с той лишь разницей, что владеть автомобилем вы можете сколько угодно: и месяц, и год, и два. Первенцем стал Hyundai со своей программой Hyundai Mobility, а на днях о запуске её аналога объявила KIA. И впервые в списке появился относительно доступный седан В-класса — KIA Rio. Мы прикинули, выгодно ли использовать автомобили по подписке и на кого рассчитана такая схема.
Сколько стоит подписка
Обе программы реализуются через дилеров марок и для длительной аренды предлагают исключительно новые автомобили в хорошо оснащённых комплектациях. По истечении года аренды клиенту предложат снова поменять автомобиль на абсолютно новый.
Тарифы зависят от срока аренды. Например, для седана KIA Rio подписка на день стоит 1900 рублей, на месяц — 33 тысячи, на год — 324 тысячи рублей. Цены повышаются с классом автомобиля: так, годовой контракт для кроссовера Seltos стоит 396 тысяч рублей, Sportage — 468 тысяч, Sorento — 612 тысяч. У Hyundai цены близки. Скажем, кроссовер Hyundai Creta оценён в 360 тысяч в год при ограничении пробега 1000 км в месяц или 407 тысяч — с расширенным лимитом.
Полный список моделей, доступных по подписке: KIA Rio, Seltos, K5, Sportage, Sorento, Hyundai Creta, Tucson, Sonata, Santa Fe, H-1.
Что входит в эту сумму
В стоимость программы KIA Mobility сразу включены страховки ОСАГО и каско без франшизы, плановое техобслуживание у официального дилера, зимняя резина и её хранение, а также круглосуточная помощь на дорогах. Близкие условия и у Hyundai. А как быть в случае, если машина сломается?
— При обнаружении поломки автомобиля сразу же назначаются дата и время для посещения дилерского центра Hyundai, — поясняют в пресс-службе Hyundai Mobility. — Все вопросы решаются оперативно.
Поскольку на новые автомобили действует гарантия, большая часть поломок устраняется за счёт дилера.
В случае годовой аренды пробег ограничен 30 тысячами километров, что вполне достаточно для обычной езды дом — работа — дом и летних выездов на озера или моря. У Hyundai есть ещё «экономичные» тарифы с ограничением месячного пробега на уровне 1 тысячи километров. Ездить можно по всей территории России, вояжи за границу — по согласованию.
Выгодны ли автомобили по подписке?
Стоимость годовой аренды выглядит внушительной: за
Но поскольку речь об аренде нового автомобиля и в хорошей комплектации, будем сравнивать сравнимое на примере того же KIA Rio — самой популярной иномарки России (данные АЕБ за август 2020 года). Стоимость его годовой аренды, напомним, 324 тысячи рублей в год. Из суммы ежегодной аренды можно вычесть стоимость страховок, которые зависят от страховой и параметров клиента — мы будем исходить из тарифа 5%. Итого ежегодная стоимость аренды составляет порядка 277 тысяч рублей.
Новый Rio в средней комплектации Comfort с автоматом стоит 940 тысяч рублей, то есть примерно 3,5 годового контракта. А значит, при покупке за наличные аренда невыгодна. Так, за три года эксплуатации стоимость нашего Rio упадёт примерно на 250 тысяч рублей, к которым можно добавить расходы на техобслуживание и шины. Итого — порядка 300–320 тысяч рублей против 830 тысяч, которые придётся отдать за трёхлетнюю аренду (без учёта страховок).
А если сравнить с покупкой в кредит?
Автомобили вроде Rio часто покупают в кредит с минимальным первоначальным взносом, из-за чего немалые деньги уходят на обслуживание кредита. Как они соотносятся с расходами на подписку?
Например, Rio Comfort AT можно купить по программе «KIA Стандарт» с первоначальным взносом 20% (188 тысяч рублей) сроком на пять лет под 12,3% годовых. Ежемесячный платёж в этом случае составит 16,8 тысячи рублей, а суммарная выплата за весь срок (с учётом взноса) — 1,2 миллиона рублей. Ещё порядка 70–100 тысяч придётся отдать за обслуживание и зимние шины. Итого — около 1,3 миллиона рублей. Расходы на автомобиль по подписке получаются немногим выше — 1,385 миллиона рублей.
Однако через пять лет кредитный автомобиль станет вашим, «подписной» — нет. Другими словами, прямой финансовой выгоды брать автомобиль по подписке не видно даже при покупке в кредит.
Краткосрочная аренда: в отпуск на кроссовере
Иногда большая машина нужна лишь на время, и в этом случае аренда выглядит более целесообразной. Скажем, месячный «прокат» полноразмерного кроссовера KIA Sorento обойдётся в 60 тысяч рублей — в бюджете семейной поездки к морю такая сумма может быть вполне посильной. В арсенале Hyundai, помимо кроссоверов Tucson и Santa Fe, есть микроавтобус H-1 стоимостью от 88 тысяч рублей в месяц.
Правда, есть нюанс: в тариф включен пробег до 2500 км, то есть съездить в Крым без доплаты на «подписном» Sorento смогут жители Волгограда, но не Тюмени, Екатеринбурга или Челябинска. Доплата за километр — 10 рублей. Это добавит ещё порядка 25–30 тысяч к бюджету поездки.
На кого рассчитаны автомобили по подписке?
Экономической выгоды от подписки нет, и её плюсы — это скорее гибкость и простота. Нет нужды выбирать автомобиль «на века», через год можно изменить модель или условия, машина всегда будет относительно новой, а большая часть хлопот, включая покупку зимних шин и их хранение, ляжет на дилера. Подписка — это вариант для мобильных граждан, которые неплохо зарабатывают и смотрят на автомобиль скорее как на инструмент: он должен быть под рукой и не требовать внимания.
Программа Hyundai Мobility работает с начала года, и в пресс-службе отметили, что интерес к услуге постоянно растёт.
— Конечно, ко всему новому нужно привыкнуть, но наш сервис выбирают всё больше клиентов, — пояснили там. — Полноценное возобновление работы дилерской сети в начале лета совпало с началом сезона отпусков, и мы наблюдали значительный рост продаж Hyundai Mobility на фоне бума автопутешествий.
Вряд ли программа заинтересует консервативных автомобилистов, которые привыкли считать деньги и заботиться о машине сами. Однако во всём мире растёт спрос на «шеринг» (совместное пользование) всего. Адепты этой философии предпочитают жить в съемных квартирах и перемещаться на автомобилях каршеринга, не забивая голову лишними вопросами. На них, видимо, и рассчитаны программы.
Вариант подходит и для людей, работающих вахтовыми методами в разных городах, когда автомобиль нужен на несколько месяцев, а расходы — дело вторичное.
Специалисты Hyundai Mobility также отмечают, что наиболее востребована программа Freedom (годовая подписка).
— Кроме того, на фоне сезона отпусков мы зафиксировали объяснимый всплеск популярности тарифов Country и Leto, подходящих как раз для путешествий.
Что касается модельного ряда, наибольшей популярностью у российских клиентов пользуют кроссоверы Santa Fe и Tucson.
Где доступны программы
По программа Hyundai Mobility работают несколько дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Калининграде, Новосибирске, Самаре, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону, Сочи и Симферополе. Kia Mobility доступна в обеих столицах, а также в Альметьевске, Нижнекамске, Обнинске, Брянске, Красноярске. Количество дилерских центров постепенно растёт, и ожидается, что скоро подобные программы заработают в большинстве миллионников России.
Потенциально вы готовы воспользоваться подпиской на автомобиль?
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