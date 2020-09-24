KIA Rio за 324 тысячи в год: изучаем плюсы и минусы «автомобилей по подписке»

Тарифы зависят от срока аренды. Например, для седана KIA Rio подписка на день стоит 1900 рублей, на месяц — 33 тысячи, на год — 324 тысячи рублей. Цены повышаются с классом автомобиля: так, годовой контракт для кроссовера Seltos стоит 396 тысяч рублей, Sportage — 468 тысяч, Sorento — 612 тысяч. У Hyundai цены близки. Скажем, кроссовер Hyundai Creta оценён в 360 тысяч в год при ограничении пробега 1000 км в месяц или 407 тысяч — с расширенным лимитом.



Полный список моделей, доступных по подписке: KIA Rio, Seltos, K5, Sportage, Sorento, Hyundai Creta, Tucson, Sonata, Santa Fe, H-1.



Что входит в эту сумму



В стоимость программы KIA Mobility сразу включены страховки ОСАГО и каско без франшизы, плановое техобслуживание у официального дилера, зимняя резина и её хранение, а также круглосуточная помощь на дорогах. Близкие условия и у Hyundai. А как быть в случае, если машина сломается?