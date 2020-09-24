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KIA Rio за 324 тысячи в год: изучаем плюсы и минусы «автомобилей по подписке»

Мы посчитали, выгодна ли долгосрочная аренда в сравнении с покупкой в кредит и без

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В списке «подписных» автомобилей появился обновлённый KIA Rio: до этого самым доступным вариантом был Hyundai Creta

В списке «подписных» автомобилей появился обновлённый KIA Rio: до этого самым доступным вариантом был Hyundai Creta

Вместе с каршерингом в России набирает популярность другой вид аренды автомобиля — подписка. По сути, это разновидность проката с той лишь разницей, что владеть автомобилем вы можете сколько угодно: и месяц, и год, и два. Первенцем стал Hyundai со своей программой Hyundai Mobility, а на днях о запуске её аналога объявила KIA. И впервые в списке появился относительно доступный седан В-класса — KIA Rio. Мы прикинули, выгодно ли использовать автомобили по подписке и на кого рассчитана такая схема.

Сколько стоит подписка

Обе программы реализуются через дилеров марок и для длительной аренды предлагают исключительно новые автомобили в хорошо оснащённых комплектациях. По истечении года аренды клиенту предложат снова поменять автомобиль на абсолютно новый.

Подписка на KIA Seltos стоит 2400 рублей в сутки, 42 тысячи в месяц или 396 тысяч в год

Подписка на KIA Seltos стоит 2400 рублей в сутки, 42 тысячи в месяц или 396 тысяч в год

Тарифы зависят от срока аренды. Например, для седана KIA Rio подписка на день стоит 1900 рублей, на месяц — 33 тысячи, на год — 324 тысячи рублей. Цены повышаются с классом автомобиля: так, годовой контракт для кроссовера Seltos стоит 396 тысяч рублей, Sportage — 468 тысяч, Sorento — 612 тысяч. У Hyundai цены близки. Скажем, кроссовер Hyundai Creta оценён в 360 тысяч в год при ограничении пробега 1000 км в месяц или 407 тысяч — с расширенным лимитом.

Полный список моделей, доступных по подписке: KIA Rio, Seltos, K5, Sportage, Sorento, Hyundai Creta, Tucson, Sonata, Santa Fe, H-1.

Что входит в эту сумму

В стоимость программы KIA Mobility сразу включены страховки ОСАГО и каско без франшизы, плановое техобслуживание у официального дилера, зимняя резина и её хранение, а также круглосуточная помощь на дорогах. Близкие условия и у Hyundai. А как быть в случае, если машина сломается?

— При обнаружении поломки автомобиля сразу же назначаются дата и время для посещения дилерского центра Hyundai, — поясняют в пресс-службе Hyundai Mobility. — Все вопросы решаются оперативно.

Поскольку на новые автомобили действует гарантия, большая часть поломок устраняется за счёт дилера.

В случае годовой аренды пробег ограничен 30 тысячами километров, что вполне достаточно для обычной езды дом — работа — дом и летних выездов на озера или моря. У Hyundai есть ещё «экономичные» тарифы с ограничением месячного пробега на уровне 1 тысячи километров. Ездить можно по всей территории России, вояжи за границу — по согласованию.

За 50 тысяч в месяц (600 тысяч в год) доступен новый Hyundai Sonata

За 50 тысяч в месяц (600 тысяч в год) доступен новый Hyundai Sonata

Выгодны ли автомобили по подписке?

Стоимость годовой аренды выглядит внушительной: за 300–400 тысяч можно без труда найти подержанный автомобиль в «вечное» владение, не только на год. Скажем, за этот KIA Rio 2013 года просят 330 тысяч рублей.

За стоимость годового контракта можно купить аналогичный автомобиль, правда, в возрасте 7–8 лет. Но он будет ваш навсегда

За стоимость годового контракта можно купить аналогичный автомобиль, правда, в возрасте 7–8 лет. Но он будет ваш навсегда

Но поскольку речь об аренде нового автомобиля и в хорошей комплектации, будем сравнивать сравнимое на примере того же KIA Rio — самой популярной иномарки России (данные АЕБ за август 2020 года). Стоимость его годовой аренды, напомним, 324 тысячи рублей в год. Из суммы ежегодной аренды можно вычесть стоимость страховок, которые зависят от страховой и параметров клиента — мы будем исходить из тарифа 5%. Итого ежегодная стоимость аренды составляет порядка 277 тысяч рублей.

KIA Rio недавно обновился

KIA Rio недавно обновился

Новый Rio в средней комплектации Comfort с автоматом стоит 940 тысяч рублей, то есть примерно 3,5 годового контракта. А значит, при покупке за наличные аренда невыгодна. Так, за три года эксплуатации стоимость нашего Rio упадёт примерно на 250 тысяч рублей, к которым можно добавить расходы на техобслуживание и шины. Итого — порядка 300–320 тысяч рублей против 830 тысяч, которые придётся отдать за трёхлетнюю аренду (без учёта страховок).

KIA K5 занял в России место «Оптимы». Стоимость дневной подписки — 2600 рублей, месячной — 45 тысяч, годовой — 432 тысячи рублей

KIA K5 занял в России место «Оптимы». Стоимость дневной подписки — 2600 рублей, месячной — 45 тысяч, годовой — 432 тысячи рублей

А если сравнить с покупкой в кредит?

Автомобили вроде Rio часто покупают в кредит с минимальным первоначальным взносом, из-за чего немалые деньги уходят на обслуживание кредита. Как они соотносятся с расходами на подписку?

Например, Rio Comfort AT можно купить по программе «KIA Стандарт» с первоначальным взносом 20% (188 тысяч рублей) сроком на пять лет под 12,3% годовых. Ежемесячный платёж в этом случае составит 16,8 тысячи рублей, а суммарная выплата за весь срок (с учётом взноса) — 1,2 миллиона рублей. Ещё порядка 70–100 тысяч придётся отдать за обслуживание и зимние шины. Итого — около 1,3 миллиона рублей. Расходы на автомобиль по подписке получаются немногим выше — 1,385 миллиона рублей.

Однако через пять лет кредитный автомобиль станет вашим, «подписной» — нет. Другими словами, прямой финансовой выгоды брать автомобиль по подписке не видно даже при покупке в кредит.

Новый KIA Sorento предлагается за 3500 рублей в день, 60 тысяч в месяц или 612 тысяч в год

Новый KIA Sorento предлагается за 3500 рублей в день, 60 тысяч в месяц или 612 тысяч в год

Краткосрочная аренда: в отпуск на кроссовере

Иногда большая машина нужна лишь на время, и в этом случае аренда выглядит более целесообразной. Скажем, месячный «прокат» полноразмерного кроссовера KIA Sorento обойдётся в 60 тысяч рублей — в бюджете семейной поездки к морю такая сумма может быть вполне посильной. В арсенале Hyundai, помимо кроссоверов Tucson и Santa Fe, есть микроавтобус H-1 стоимостью от 88 тысяч рублей в месяц.

Hyundai H-1. Подписка удобна, когда на время нужен нестандартный автомобиль

Hyundai H-1. Подписка удобна, когда на время нужен нестандартный автомобиль

Правда, есть нюанс: в тариф включен пробег до 2500 км, то есть съездить в Крым без доплаты на «подписном» Sorento смогут жители Волгограда, но не Тюмени, Екатеринбурга или Челябинска. Доплата за километр — 10 рублей. Это добавит ещё порядка 25–30 тысяч к бюджету поездки.

На кого рассчитаны автомобили по подписке?

Экономической выгоды от подписки нет, и её плюсы — это скорее гибкость и простота. Нет нужды выбирать автомобиль «на века», через год можно изменить модель или условия, машина всегда будет относительно новой, а большая часть хлопот, включая покупку зимних шин и их хранение, ляжет на дилера. Подписка — это вариант для мобильных граждан, которые неплохо зарабатывают и смотрят на автомобиль скорее как на инструмент: он должен быть под рукой и не требовать внимания.

Программа Hyundai Мobility работает с начала года, и в пресс-службе отметили, что интерес к услуге постоянно растёт.

— Конечно, ко всему новому нужно привыкнуть, но наш сервис выбирают всё больше клиентов, — пояснили там. — Полноценное возобновление работы дилерской сети в начале лета совпало с началом сезона отпусков, и мы наблюдали значительный рост продаж Hyundai Mobility на фоне бума автопутешествий.

Hyundai Tucson обойдётся в 479 тысяч в год

Hyundai Tucson обойдётся в 479 тысяч в год

Вряд ли программа заинтересует консервативных автомобилистов, которые привыкли считать деньги и заботиться о машине сами. Однако во всём мире растёт спрос на «шеринг» (совместное пользование) всего. Адепты этой философии предпочитают жить в съемных квартирах и перемещаться на автомобилях каршеринга, не забивая голову лишними вопросами. На них, видимо, и рассчитаны программы.

Вариант подходит и для людей, работающих вахтовыми методами в разных городах, когда автомобиль нужен на несколько месяцев, а расходы — дело вторичное.

Специалисты Hyundai Mobility также отмечают, что наиболее востребована программа Freedom (годовая подписка).

— Кроме того, на фоне сезона отпусков мы зафиксировали объяснимый всплеск популярности тарифов Country и Leto, подходящих как раз для путешествий.

Что касается модельного ряда, наибольшей популярностью у российских клиентов пользуют кроссоверы Santa Fe и Tucson.

Где доступны программы

По программа Hyundai Mobility работают несколько дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Калининграде, Новосибирске, Самаре, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону, Сочи и Симферополе. Kia Mobility доступна в обеих столицах, а также в Альметьевске, Нижнекамске, Обнинске, Брянске, Красноярске. Количество дилерских центров постепенно растёт, и ожидается, что скоро подобные программы заработают в большинстве миллионников России.

Потенциально вы готовы воспользоваться подпиской на автомобиль?

    Стоимость новых автомобилей непрерывно растёт: SKODA Octavia после выхода новой модели подорожала на 200 тысяч.

    В сентябре состоялась реформа ОСАГО, и некоторых напугала цена нового полиса.

    Есть интересная автомобильная тема? Смело пишите на электронную почту редакции «Авто».

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