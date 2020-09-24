ВАЗ уже не тот: смотрим, как из простецкой «Лады-Гранты» сделали мини-джипчик — лезем в грязь

В Новосибирске новой Lada Granta Cross устроили тест-драйв в грязи
Lada Granta — самый продаваемый автомобиль в России. Простенький, бюджетный, отечественный, но все же именно он — номер один. Причин успеха много — удачное сочетание цена/качество, широкий выбор типов кузовов, выбор коробок передач, экономичность, небольшие расходы на содержание. «Гранта» усилила свой успех после получения
Lada Granta Cross (автомобиль предоставлен официальным дилером «Азия Авто»), конечно, назвать «внедорожным» вариантом можно с натяжкой. Да, увеличенный до 19,8 сантиметра клиренс, да, короткая колесная база в 2476 мм, да, неплохая геометрическая проходимость, да, защитный обвес.
Но все же передний привод и легковая суть этой машины не позволяют ей претендовать на особые успехи в преодолении бездорожья. Хотя «Гранта-Кросс» может проскочить в довольно сложных местах.
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Попробуем найти плюсы?
Динамика, управление тягой
106-сильного двигателя нашей «Гранте» массой 1,1 тонны с механикой хватает за глаза. Бодрый подхват, уверенный разгон — паспортные цифры, конечно, не особо впечатляют (10,8 секунды до сотни), но старт и первые 60 км/ч даются автомобилю легко. В городе это контролируемая и юркая машина, тем более что педаль газа настроена на понятный линейный отклик и вменяемую обратную связь. Здесь нет пауз, провалов тяги — в общем с механикой двигатель подружился отлично.
Клиренс, проходимость
Да, это всего лишь переднеприводная легковушка, но легковушка проходимая. Почти 20 сантиметров дорожного просвета — это вам не шутки. Вкупе с короткой колесной базой и небольшими свесами такой клиренс позволит вам не бояться городских преград и уверенно чувствовать себя на проселке.
Вот, к примеру, приличный уклон с раскисшей под дождем грязью — «Гранта-Кросс» сюда все-таки забралась. Шлифовала, почти остановилась, но забралась.
Салон
Да, здесь все жестко и бюджетно, но для такого класса авто это нормально. Пластик не отторгает своей фактурой, сборка аккуратная, есть даже немного украшательств в виде серебристого обрамления воздуховодов и вставок под карбон.
Приличные дверные карты с глянцевыми ручками и уютными тканевыми вставками.
Багажник
Объем багажника в нашем универсале — 360 литров с разложенными задними сиденьями и 675 литров со сложенными. Не самые космические цифры, но не забываем, что это компактная малолитражка. Пространство багажного отсека организовано удобно, проем квадратный, большой. Багажная крышка легко поднимается и легко захлопывается.
Цены
Воистину, это один из самых доступных автомобилей в России, и его стоимость — главный залог большого успеха в продажах. Базовая версия с механикой и 87-сильным двигателем стоит
А есть ли у «Гранты-Кросс» минусы?
Воющая коробка передач
При определенных режимах движения из подкапотного пространства доносится подвывание — это голосит «вазовская»
Тугой ход рычага КП
И сцепление у автомобиля приятное, мягкое, и передачи фиксируются четко, но все же надо прилагать усилие к рычагу коробки передач. Туговато он наклоняется вправо/влево и ощутимо сопротивляется при выборе передачи.
Простецкое рулевое колесо
Даже в топовой комплектации на нашей «Гранте» вот такой вот неказистый пластиковый руль с непонятным дизайном из
Невнятная рулежка
Проблемы с рулем не только эргономические и эстетические. На скорости рулевое управление автомобиля «радует» вас пустотой и невнятной обратной связью. Тяжесть баранки, усилие на ней вроде бы оптимальные, но руль будто погружен в какую-то вязкую массу, заставляет вас совершать размашистые движения большой амплитуды, чтобы скорректировать курс.
Неудобные сиденья
К материалам кресел, к регулировкам претензий нет — водительское можно поднять по высоте. Но спинка настолько плотная и выпуклая, что через 20 минут уже ощущаешь явный дискомфорт. Отрегулировать это нельзя, поясничного подпора нет. Плюс полное отсутствие боковой и плечевой поддержек на спинках. Такие же проблемы и с задним диваном.