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ВАЗ уже не тот: смотрим, как из простецкой «Лады-Гранты» сделали мини-джипчик — лезем в грязь

Обзор Lada Granta Cross со 106-сильным двигателем и механикой

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Так выглядит новая Lada Granta Cross. Сели бы за руль такой?

Так выглядит новая Lada Granta Cross. Сели бы за руль такой?

В Новосибирске новой Lada Granta Cross устроили тест-драйв в грязи

Lada Granta — самый продаваемый автомобиль в России. Простенький, бюджетный, отечественный, но все же именно он — номер один. Причин успеха много — удачное сочетание цена/качество, широкий выбор типов кузовов, выбор коробок передач, экономичность, небольшие расходы на содержание. «Гранта» усилила свой успех после получения Х-фейса от «Лады-Весты», а еще одним фактором роста интереса к машине стал выпуск «внедорожной» версии Lada Granta Cross в кузове универсал. Посмотрим, что это за машинка, и найдем в ней плюсы и минусы — подробности в обзоре Дмитрия Косенко.

Длина 4148 мм, ширина 1700 мм

Длина 4148 мм, ширина 1700 мм

Lada Granta Cross (автомобиль предоставлен официальным дилером «Азия Авто»), конечно, назвать «внедорожным» вариантом можно с натяжкой. Да, увеличенный до 19,8 сантиметра клиренс, да, короткая колесная база в 2476 мм, да, неплохая геометрическая проходимость, да, защитный обвес.

Высота 1560 мм, колёсная база 2476 мм

Высота 1560 мм, колёсная база 2476 мм

Но все же передний привод и легковая суть этой машины не позволяют ей претендовать на особые успехи в преодолении бездорожья. Хотя «Гранта-Кросс» может проскочить в довольно сложных местах.

Клиренс 19,8 см

Клиренс 19,8 см

Автомобиль поставляется с 1,6-литровым «вазовским» двигателем мощностью 87 или 106 л. с., 5-ступенчатой механикой или роботизированной коробкой передач. Наша — с механикой.

Попробуем найти плюсы?

Динамика, управление тягой

106-сильного двигателя «Гранте» хватает&nbsp;

106-сильного двигателя «Гранте» хватает 

106-сильного двигателя нашей «Гранте» массой 1,1 тонны с механикой хватает за глаза. Бодрый подхват, уверенный разгон — паспортные цифры, конечно, не особо впечатляют (10,8 секунды до сотни), но старт и первые 60 км/ч даются автомобилю легко. В городе это контролируемая и юркая машина, тем более что педаль газа настроена на понятный линейный отклик и вменяемую обратную связь. Здесь нет пауз, провалов тяги — в общем с механикой двигатель подружился отлично.

Клиренс, проходимость

Всего лишь переднеприводная легковушка, но легковушка проходимая

Всего лишь переднеприводная легковушка, но легковушка проходимая

Да, это всего лишь переднеприводная легковушка, но легковушка проходимая. Почти 20 сантиметров дорожного просвета — это вам не шутки. Вкупе с короткой колесной базой и небольшими свесами такой клиренс позволит вам не бояться городских преград и уверенно чувствовать себя на проселке.

Раскисший уклон

Раскисший уклон

Вот, к примеру, приличный уклон с раскисшей под дождем грязью — «Гранта-Кросс» сюда все-таки забралась. Шлифовала, почти остановилась, но забралась.

Салон

Салон «Гранты»

Салон «Гранты»

Да, здесь все жестко и бюджетно, но для такого класса авто это нормально. Пластик не отторгает своей фактурой, сборка аккуратная, есть даже немного украшательств в виде серебристого обрамления воздуховодов и вставок под карбон.

Дверная карта

Дверная карта

Приличные дверные карты с глянцевыми ручками и уютными тканевыми вставками.

Багажник

Багажное отделение

Багажное отделение

Объем багажника в нашем универсале — 360 литров с разложенными задними сиденьями и 675 литров со сложенными. Не самые космические цифры, но не забываем, что это компактная малолитражка. Пространство багажного отсека организовано удобно, проем квадратный, большой. Багажная крышка легко поднимается и легко захлопывается.

Цены

Базовая стоимость — <nobr class="_">590 900</nobr> рублей

Базовая стоимость — 590 900 рублей

Воистину, это один из самых доступных автомобилей в России, и его стоимость — главный залог большого успеха в продажах. Базовая версия с механикой и 87-сильным двигателем стоит 590 900 рублей. Топовый вариант со 106-сильным двигателем, механикой, обогревом сидений, электрообогревом лобовика, круиз-контролем, электрозеркалами, литьем и климат-контролем тянет на 657 900 рублей. Доплата за робот — 25 000 рублей.

А есть ли у «Гранты-Кросс» минусы?

Воющая коробка передач

Механика издает вой

Механика издает вой

При определенных режимах движения из подкапотного пространства доносится подвывание — это голосит «вазовская» 5-ступенчатая механика. Особенно отчетливо это проявляется на 1-й, 2-й передачах, при замедлении, под сброс газа. На высоких скоростях на 4-й, 5-й передачах вой практически уходит.

Тугой ход рычага КП

Тугой рычаг КП

Тугой рычаг КП

И сцепление у автомобиля приятное, мягкое, и передачи фиксируются четко, но все же надо прилагать усилие к рычагу коробки передач. Туговато он наклоняется вправо/влево и ощутимо сопротивляется при выборе передачи.

Простецкое рулевое колесо

Простенькое рулевое колесо

Простенькое рулевое колесо

Даже в топовой комплектации на нашей «Гранте» вот такой вот неказистый пластиковый руль с непонятным дизайном из 90-х. Пустой, без всяких кнопок — уж можно было вывести сюда хотя бы управление аудиосистемой, не говоря уже о круиз-контроле. Зато правый подрулевой переключатель перегружен.

Невнятная рулежка

Руль будто погружен в какую-то вязкую массу

Руль будто погружен в какую-то вязкую массу

Проблемы с рулем не только эргономические и эстетические. На скорости рулевое управление автомобиля «радует» вас пустотой и невнятной обратной связью. Тяжесть баранки, усилие на ней вроде бы оптимальные, но руль будто погружен в какую-то вязкую массу, заставляет вас совершать размашистые движения большой амплитуды, чтобы скорректировать курс.

Неудобные сиденья

Неудобные сиденья

Неудобные сиденья

К материалам кресел, к регулировкам претензий нет — водительское можно поднять по высоте. Но спинка настолько плотная и выпуклая, что через 20 минут уже ощущаешь явный дискомфорт. Отрегулировать это нельзя, поясничного подпора нет. Плюс полное отсутствие боковой и плечевой поддержек на спинках. Такие же проблемы и с задним диваном.

Хорошая машина за эти деньги?

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