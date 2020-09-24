ВАЗ уже не тот: смотрим, как из простецкой «Лады-Гранты» сделали мини-джипчик — лезем в грязь

Воистину, это один из самых доступных автомобилей в России, и его стоимость — главный залог большого успеха в продажах. Базовая версия с механикой и 87-сильным двигателем стоит 590 900 рублей. Топовый вариант со 106-сильным двигателем, механикой, обогревом сидений, электрообогревом лобовика, круиз-контролем, электрозеркалами, литьем и климат-контролем тянет на 657 900 рублей. Доплата за робот — 25 000 рублей.



А есть ли у «Гранты-Кросс» минусы?



Воющая коробка передач

