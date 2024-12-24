Стаю волков заметили у села в Новосибирской области — что говорят в Минприроды

На дороге заметили трех волков Источник: Дарья Староверова / NGS.RU











Стаю волков заметили в Усть-Таркском районе Новосибирской области. Как сообщается в официальной группе редакции газеты «Знамя труда» в соцсети «ВКонтакте», хищники направлялись в деревню Силиш. Животных сняли на видео очевидцы сегодня, 24 декабря.

— Видео нам прислал читатель, один из жителей района. По пути в деревню он как раз и повстречал волков, — рассказала редактор «Знамя труда».

На видео попал момент, как три волка прямо по роге бегут в сторону деревни. При этом их не напугал свет от фар автомобиля.

Источник: «Знамя труда» / ВК

Как отметили глава администрации Евгений Савченко, он не исключает возможности появления особей в районе. По его словам, пока сельские жители волков не встречали.

НГС обратился в пресс-службу Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

— Обращений по данному факту не поступало, основания для принятия мер отсутствуют. Это естественная среда обитания диких животных, в границу населенного пункта они не заходили, угроза жизни и здоровью граждан отсутствует, — пояснили в министерстве.