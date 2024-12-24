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Животные Стаю волков заметили у села в Новосибирской области — что говорят в Минприроды

Стаю волков заметили у села в Новосибирской области — что говорят в Минприроды

Животное снял на видео очевидец

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42 комментария

На дороге заметили трех волков

Источник:

Стаю волков заметили в Усть-Таркском районе Новосибирской области. Как сообщается в официальной группе редакции газеты «Знамя труда» в соцсети «ВКонтакте», хищники направлялись в деревню Силиш. Животных сняли на видео очевидцы сегодня, 24 декабря.

— Видео нам прислал читатель, один из жителей района. По пути в деревню он как раз и повстречал волков, — рассказала редактор «Знамя труда».

На видео попал момент, как три волка прямо по роге бегут в сторону деревни. При этом их не напугал свет от фар автомобиля.

Источник:

Как отметили глава администрации Евгений Савченко, он не исключает возможности появления особей в районе. По его словам, пока сельские жители волков не встречали.

НГС обратился в пресс-службу Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

— Обращений по данному факту не поступало, основания для принятия мер отсутствуют. Это естественная среда обитания диких животных, в границу населенного пункта они не заходили, угроза жизни и здоровью граждан отсутствует, — пояснили в министерстве.

Ранее крупные волчьи следы обнаружили рыбаки в Кыштовском районе. По словам очевидцев, следы хищников заметили недалеко от деревни Понькино.

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Комментарии
42
Фантастика
35 минут
Какой шикарный серый волк на фотографии! А вы в курсе, что волк всю свою жизнь предан только одной волчице? Берите пример с волков, мужчины))
трям-брям
27 минут
Красавцы какие
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