Следы двух крупных волков обнаружили рыбаки в Новосибирской области — фото

Следы хищников заметили в Кыштовском районе Источник: «Правда севера»











Крупные волчьи следы обнаружили рыбаки в Кыштовском районе. По словам очевидцев, следы хищников заметили недалеко от деревни Понькино.



— 26 июля местные рыбаки наткнулись на крупные волчьи следы. Следы принадлежат двум крупным особям. Рыбаки проехали по следам более 2 километров и выяснили, что они ведут к деревне Понькино, — сообщает Кыштовская районная газета «Правда севера».



По словам экспертов, хищников часто можно заметить на этой территории. Местным жителям рекомендовали не посещать лес.



В Минприроды НСО пояснили, что уточняют информацию по этому инциденту.

Ранее следы крупного медведя нашли в Кудряшовском бору. Жителей просят соблюдать меры безопасности.

