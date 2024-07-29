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Следы двух крупных волков обнаружили в НСО

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Происшествия Следы двух крупных волков обнаружили рыбаки в Новосибирской области — фото

Следы двух крупных волков обнаружили рыбаки в Новосибирской области — фото

Местным жителям рекомендовали не посещать леса

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19 комментариев
Следы хищников заметили в Кыштовском районе

Крупные волчьи следы обнаружили рыбаки в Кыштовском районе. По словам очевидцев, следы хищников заметили недалеко от деревни Понькино.

— 26 июля местные рыбаки наткнулись на крупные волчьи следы. Следы принадлежат двум крупным особям. Рыбаки проехали по следам более 2 километров и выяснили, что они ведут к деревне Понькино, — сообщает Кыштовская районная газета «Правда севера».

По словам экспертов, хищников часто можно заметить на этой территории. Местным жителям рекомендовали не посещать лес.

В Минприроды НСО пояснили, что уточняют информацию по этому инциденту.

Ранее следы крупного медведя нашли в Кудряшовском бору. Жителей просят соблюдать меры безопасности.

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Комментарии
19
Гость
29 июля 2024, 19:55
я человек городской, поэтому прошу пояснить: чем волчьи отличаются от собачьих?
я111я
29 июля 2024, 19:44
Баскервилль со своими собаками поселилсО в Понь-кино??
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