Двух овцебыков получил Новосибирский зоопарк — где их поймали

Животных пришлось временно усыпить Источник: Новосибирский зоопарк











В Новосибирский зоопарк привезли двух овцебыков из природного парка «Ингилор», который находится в Ямало-Ненецком автономном округе.

Специалистам пришлось добираться до них на вездеходах. В природном парке полувольное содержание животных. Вольеры огромны и к овцебыкам еще нужно было подобраться. В итоге животных обездвижили с помощью дротиков.

— Как известно, для защиты стада овцебыки встают в «каре», самые мощные закрывают молодых и детенышей. Они так и поступали, когда мы к ним приближались. И нам пришлось приложить усилия, чтобы добраться до молодых животных и точным выстрелом ввести им препарат, — объяснили специалисты Новосибирского зоопарка.

Животных везли на специальном автомобиле почти трое суток. Две молодые самки уже привыкают к новому дому в Новосибирске.