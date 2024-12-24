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Животные Двух овцебыков получил Новосибирский зоопарк — где их поймали

Двух овцебыков получил Новосибирский зоопарк — где их поймали

Животных везли до места назначения трое суток

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8 комментариев

Животных пришлось временно усыпить

Источник:

В Новосибирский зоопарк привезли двух овцебыков из природного парка «Ингилор», который находится в Ямало-Ненецком автономном округе.

Специалистам пришлось добираться до них на вездеходах. В природном парке полувольное содержание животных. Вольеры огромны и к овцебыкам еще нужно было подобраться. В итоге животных обездвижили с помощью дротиков.

— Как известно, для защиты стада овцебыки встают в «каре», самые мощные закрывают молодых и детенышей. Они так и поступали, когда мы к ним приближались. И нам пришлось приложить усилия, чтобы добраться до молодых животных и точным выстрелом ввести им препарат, — объяснили специалисты Новосибирского зоопарка.

Животных везли на специальном автомобиле почти трое суток. Две молодые самки уже привыкают к новому дому в Новосибирске.

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Ранее белая медведица попыталась взять сразу две игрушки — забавное видео из Новосибирского зоопарка.

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Комментарии
9
Макдак
25 минут
Жили бы и жили, на свежем воздухе...
Гость
14 минут
Жаль скотину …
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