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Животные Обняла лапами: белая медведица попыталась взять сразу две игрушки — забавное видео из Новосибирского зоопарка

Обняла лапами: белая медведица попыталась взять сразу две игрушки — забавное видео из Новосибирского зоопарка

Посмотрите, что из этого вышло

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6 комментариев

Медведица решила устроить себе активный отдых

Источник:

Белые медведицы Белка и Стрелка вновь попали на видео посетителей Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило. На этот раз одна из хищниц решила устроить активный отдых и попыталась схватить сразу две игрушки.

Действия медведицы попали на видео посетителя зоопарка Сергея Ильтякова. Смотрим забавные кадры.

Посмотрите, как проводит время медведица

Источник:

На видео можно заметить, как медведица запрыгивает к игрушкам — ее внимание привлекли розовый мяч и конус. Хищница решила собрать игрушки вместе и схватила их лапами и зубами. В результате один из предметов чуть не упал вниз — медведица смогла удержать его рядом. Позже конус «сбежал» от хищницы.

Обитательница зоопарка бросилась за игрушкой. Позже медведица попыталась забраться к мячу, но ее внимание вновь привлек яркий конус.

Недавно белым медведицам Белке и Стрелке исполнилось два года. Они появились на свет 16 декабря.

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Белые медведи Новосибирский зоопарк Новосибирск Животные
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