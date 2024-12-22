Обняла лапами: белая медведица попыталась взять сразу две игрушки — забавное видео из Новосибирского зоопарка

Белые медведицы Белка и Стрелка вновь попали на видео посетителей Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило. На этот раз одна из хищниц решила устроить активный отдых и попыталась схватить сразу две игрушки.
Действия медведицы попали на видео посетителя зоопарка Сергея Ильтякова. Смотрим забавные кадры.
На видео можно заметить, как медведица запрыгивает к игрушкам — ее внимание привлекли розовый мяч и конус. Хищница решила собрать игрушки вместе и схватила их лапами и зубами. В результате один из предметов чуть не упал вниз — медведица смогла удержать его рядом. Позже конус «сбежал» от хищницы.
Обитательница зоопарка бросилась за игрушкой. Позже медведица попыталась забраться к мячу, но ее внимание вновь привлек яркий конус.
Недавно белым медведицам Белке и Стрелке исполнилось два года. Они появились на свет 16 декабря.