Схватка не на жизнь, а на смерть: уссурийские медведи устроили драку из-за гамака в новосибирском зоопарке — видео

На видео попал момент, как один из медведей качается в гамаке. Внезапно появляется второй мишка, и между ними начинается схватка. Судя по кадрам, потасовка продлилась недолго, ведь медведь не смог выгнать брата из гамака, а потому решил отступить.

В новосибирский зоопарк из Владивостока двух детенышей уссурийского медведя передали в мае. Там, где они родились, не было условий для выхаживания медвежат, и поэтому было решено отправить к нам. Когда их привезли, сотрудники зоопарка из бутылочки выкармливали медвежат детской кашей. Сейчас они уже подросли, научились сами есть, но по-прежнему, как маленькие дети, нуждаются в особом внимании и заботе. Их поселили в вольере, где есть все условия для движения, активных игр и отдыха. В новый вольерный комплекс, построенный для медведей, уссурийскую двойню пока переводить не будут. Большие вольеры с бассейнами для них не в полной мере безопасны.