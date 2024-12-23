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Животные Схватка не на жизнь, а на смерть: уссурийские медведи устроили драку из-за гамака в новосибирском зоопарке — видео

Схватка не на жизнь, а на смерть: уссурийские медведи устроили драку из-за гамака в новосибирском зоопарке — видео

Одному из медвежат удалось отбить лежанку

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6 комментариев

Медвежата частенько устраивают дружеские потасовки

Источник:

В Новосибирском зоопарке уссурийские медвежата устроили драку. Всему виной желание каждого из малышей лежать в гамаке. Видео борьбы опубликовал на своей странице постоянный посетитель учреждения Сергей Ильтяков.

На видео попал момент, как один из медведей качается в гамаке. Внезапно появляется второй мишка, и между ними начинается схватка. Судя по кадрам, потасовка продлилась недолго, ведь медведь не смог выгнать брата из гамака, а потому решил отступить.

Источник:

В новосибирский зоопарк из Владивостока двух детенышей уссурийского медведя передали в мае. Там, где они родились, не было условий для выхаживания медвежат, и поэтому было решено отправить к нам. Когда их привезли, сотрудники зоопарка из бутылочки выкармливали медвежат детской кашей. Сейчас они уже подросли, научились сами есть, но по-прежнему, как маленькие дети, нуждаются в особом внимании и заботе. Их поселили в вольере, где есть все условия для движения, активных игр и отдыха. В новый вольерный комплекс, построенный для медведей, уссурийскую двойню пока переводить не будут. Большие вольеры с бассейнами для них не в полной мере безопасны.

Ранее появилось видео, как пара манулят устроила игры в новосибирском зоопарке.

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Комментарии
6
Гость
1 час
андрюшку деректора ведет фсб, недолго осталось часами и шмотом бряцать
Гость
58 минут
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