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Животные Дорогие домашние животные «Назвать можно на букву „Э“»: в Новосибирске продают милого «британца» — за него хотят до 150 тысяч

«Назвать можно на букву „Э“»: в Новосибирске продают милого «британца» — за него хотят до 150 тысяч

Кошечку Бусинку британской породы продают в Новосибирске за 150 тысяч

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У Бусинки кукольная внешность

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В Новосибирске продают котенка за 150 тысяч рублей, если ее брать в разведение, и за 100 тысяч, если в домашние любимцы. Об этом сообщили на сайте объявлений Avito представители питомника. Пока ее прозвали Бусинкой за нежный характер.

— Цена 150 тысяч — в разведение. В качестве домашнего любимца — 100 тысяч. Элитный британский котенок. В ней есть крови европейских питомников. Девочка цвета «торти биколор». Ей 3 месяца. Полностью провакцинирована и готова к переезду в новый дом, — указано в объявлении.

Сейчас кошечка уже немного подросла

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Назвать котенка можно на букву «Э"

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Представители питомника также отмечают: такой окрас кошки — смесь потрясающих ярких разноокрашенных кусочков шерсти. Масть даёт один из самых нарядных вариантов окрашивания кошачьей шерсти. Такие кошки очень редки и считаются талисманом удачи во всем мире.

Корреспонденту НГС представительница питомника Олеся отметила, что кошечка очень добрая и милая, типичный «кроватный житель». Ее можно будет назвать как угодно, но только на букву «Э».

Клички породистых щенков и котят одного помёта должны начинаться на одинаковую букву. Эту букву «выдаёт» клуб, если заводчик состоит в клубе, либо питомник сам выбирает букву каждому помёту по алфавиту, если питомник ведёт племенную книгу самостоятельно. Это кличка щенка или котенка только для родословной. А домашнее имя может быть абсолютно любое, и вовсе не обязательно придерживаться клички в документах щенка.

— Считается, что британцы серьезные. Но ничего подобного. Если вольерное или клеточное домашнее содержание, может быть они тогда и серьезные. А если они дома, как любимицы, то они все милые, нежные, ласковые. У нас все такие котята, — заключила Олеся.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают шикарного мейн-куна, который любит поцелуи. Хозяйка хочет другого.

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