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Животные Защищала семью: птица прогнала манула от своего гнезда на Алтае — видео со склонов гор

Защищала семью: птица прогнала манула от своего гнезда на Алтае — видео со склонов гор

Конфликт животных произошел в национальном парке

1 618
8 комментариев

Птица смогла отпугнуть манула

Источник:

В Республике Алтай птица прогнала манула от своего гнезда. Момент попал на видео в Сайлюгемском национальном парке.

На кадрах видно, как дикий кот идет по горе. Подлетает птица, начинает громко кричать и кружить в воздухе, чем отпугивает манула. После этого кот спускается по склону.

Кот близко подошел к гнезду

Источник:

Видео сняли летом, но в телеграм-канале Сайлюгемского нацпарка его опубликовали 17 декабря. В сообщении указано, что манула и птицу заметили на хребте Сайлюгем в урочище Саржематы.

— Начало лета — время, когда пернатые семьи заняты круглые сутки — кормят птенцов, защищают потомство и активно отгоняют хищников. Манулы, у которых в начале лета тоже появляются котята, могут разорять птичьи гнезда — воровать яйца и даже таскать птенцов. На дерево они не полезут, а вот гнезда на земле — под угрозой, — объяснили в телеграм-канале.

По подсчетам 2006–2007 годов, в основной части алтайского ареала жили около 600 манулов.

В новосибирском зоопарке живет большая семья манулов. Животные регулярно становятся героями забавных видео. Например, на прошлой неделе подросший котенок манула мило поставил лапки на хвост.

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Республика Алтай Манул Птица Национальный парк
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Комментарии
8
Гость
1 час
Кот просто мимо проходил.
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
1 час
А чо, тама снега нема?🙄
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