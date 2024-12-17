Защищала семью: птица прогнала манула от своего гнезда на Алтае — видео со склонов гор

Птица смогла отпугнуть манула Источник: Сайлюгемский нацпарк / Telegram











В Республике Алтай птица прогнала манула от своего гнезда. Момент попал на видео в Сайлюгемском национальном парке.

На кадрах видно, как дикий кот идет по горе. Подлетает птица, начинает громко кричать и кружить в воздухе, чем отпугивает манула. После этого кот спускается по склону.

Кот близко подошел к гнезду Источник: Сайлюгемский нацпарк / Telegram

Видео сняли летом, но в телеграм-канале Сайлюгемского нацпарка его опубликовали 17 декабря. В сообщении указано, что манула и птицу заметили на хребте Сайлюгем в урочище Саржематы.

— Начало лета — время, когда пернатые семьи заняты круглые сутки — кормят птенцов, защищают потомство и активно отгоняют хищников. Манулы, у которых в начале лета тоже появляются котята, могут разорять птичьи гнезда — воровать яйца и даже таскать птенцов. На дерево они не полезут, а вот гнезда на земле — под угрозой, — объяснили в телеграм-канале.

По подсчетам 2006–2007 годов, в основной части алтайского ареала жили около 600 манулов.