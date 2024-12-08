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Животные «Стоит 50 тысяч»: в новосибирских «Матрешках» ищут пропавшего щенка — его вынес из магазина незнакомец

«Стоит 50 тысяч»: в новосибирских «Матрешках» ищут пропавшего щенка — его вынес из магазина незнакомец

Мужчина мог представиться хозяином питомца

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7 комментариев

Питомец пропал 5 декабря

Источник:

В Новосибирске несколько дней ищут собаку породы бишон-фризе. Питомец пропал несколько дней назад, 5 декабря, — его мог забрать из магазина незнакомец.

Об этом НГС сообщила владелица животного Екатерина. Девушка объяснила, что инцидент произошел в жилмассиве «Матрешкин двор» на улице Дмитрия Шмонина. В тот день ее собака по кличке Ветта убежала из дома.

— Я была на учебе, а мама — дома с малышом. Маме стало плохо, я заказала ей препараты и ушла. Она принимала доставку и не захлопнула дверь на крючок, — сообщила Екатерина. — Ребенок психовал, дверь открыл. Мама его забрала, сама кое-как добралась до гостиной, и собака в этот момент выбежала.

О пропаже своего питомца Екатерина узнала, когда вернулась домой. Позже сибирячка узнала из домового чата, что собака оказалась в продуктовом магазине, — ее отнесли туда дети.

Собаку, по словам хозяйки, отнесли в продуктовый магазин

Источник:

— Собака маленькая, ей еще годика нет. Она ласковая, но убегает, — сказала Екатерина. —Они до года все такие, собачки. Мы только начали заниматься с кинологом.

Екатерина заявила, что в результате ее собаку забрал незнакомец. Об этом она узнала после того, как поговорила с одним из сотрудников магазина, — неизвестный якобы представился хозяином Ветты и держал в руках одежду для питомца. В тот день видеокамеры в помещении, по словам сибирячки, не работали.

— Мне дали доступ к этому дому по камерам. Я смотрела и нашла мужчину, — сказала Екатерина. — Он надел желтый костюмчик на нее, видно, что прячется.

Екатерина уточнила, что стоимость питомца составляет порядка 50 тысяч рублей, он стал подарком для ее сына от отца. Сибирячка добавила, что 6 декабря позвонила на номер 112 и рассказала о ситуации.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области за комментарием.

Недавно стало известно, что в Новосибирске пес спас хозяев от пожара. Питомец, почувствовав дым, начал громко лаять.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Если вы знаете, где может находиться питомец, свяжитесь с НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Комментарии
7
ruterist
21 минута
готовый сценарий для сериала
кулькулятр
20 минут
Навести шмон на улице Шмонина.
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