Очень хороший мальчик: в Новосибирске пес спас хозяев от пожара

Пожар потушили за 17 минут Источник: МЧС по НСО











В Новосибирске дворовой пес спас хозяев от пожара. Историю спасения рассказали в региональном МЧС.

По информации ведомства, сегодня 5 декабря, на улице Чехова загорелась баня. Была опасность того, что огонь перекинется на дом и остальные постройки.

— Пес, почувствовав дым, начал громко лаять. Хозяева проснулись и эвакуировались из дома. Сообщение о пожаре поступило в 06:36. Через шесть минут сотрудники МЧС России были на месте вызова. Верный четвероногий друг продолжал лаять, пока не убедился, что его хозяева в безопасности, — пояснили в МЧС.

Источник: МЧС по НСО

Пожарные потушили пламя за 17 минут, огонь уничтожил баню площадью 10 квадратных метров.