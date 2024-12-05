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Происшествия Очень хороший мальчик: в Новосибирске пес спас хозяев от пожара

Очень хороший мальчик: в Новосибирске пес спас хозяев от пожара

На улице Чехова вспыхнула баня

813
3 комментария

Пожар потушили за 17 минут

Источник:

В Новосибирске дворовой пес спас хозяев от пожара. Историю спасения рассказали в региональном МЧС.

По информации ведомства, сегодня 5 декабря, на улице Чехова загорелась баня. Была опасность того, что огонь перекинется на дом и остальные постройки.

— Пес, почувствовав дым, начал громко лаять. Хозяева проснулись и эвакуировались из дома. Сообщение о пожаре поступило в 06:36. Через шесть минут сотрудники МЧС России были на месте вызова. Верный четвероногий друг продолжал лаять, пока не убедился, что его хозяева в безопасности, — пояснили в МЧС.

Источник:

Пожарные потушили пламя за 17 минут, огонь уничтожил баню площадью 10 квадратных метров.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске сгорела квартира в четырехэтажке — пострадали два человека.

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Комментарии
3
Татьяна 53
16 минут
Настоящий верный друг
Гость
3 минуты
мальчик это пес?
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