Очень хороший мальчик: в Новосибирске пес спас хозяев от пожара

В Новосибирске дворовой пес спас хозяев от пожара. Историю спасения рассказали в региональном МЧС.
По информации ведомства, сегодня 5 декабря, на улице Чехова загорелась баня. Была опасность того, что огонь перекинется на дом и остальные постройки.
— Пес, почувствовав дым, начал громко лаять. Хозяева проснулись и эвакуировались из дома. Сообщение о пожаре поступило в 06:36. Через шесть минут сотрудники МЧС России были на месте вызова. Верный четвероногий друг продолжал лаять, пока не убедился, что его хозяева в безопасности, — пояснили в МЧС.
Пожарные потушили пламя за 17 минут, огонь уничтожил баню площадью 10 квадратных метров.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске сгорела квартира в четырехэтажке — пострадали два человека.