НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-5°

пасмурно, снег

ощущается как -9

2 м/c,

ю-з.

 759мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 99,42
EUR 106,30
100 патриотических проектов
Хищения подрядчика «Спортивной»
Кино про другое детство
Жильё в лизинг
Копим на будущее
Наиграл на 500 тысяч на набережной
Адвент: забрать свой подарок
Афиша на декабрь
Новости в Telegram
Животные Орангутан из Новосибирского зоопарка устроила стирку в своем вольере — забавное видео

Орангутан из Новосибирского зоопарка устроила стирку в своем вольере — забавное видео

Мишель постирала свое покрывало в синем тазике

321
1 комментарий

Сейчас ей 13 лет

Источник:

Орангутан Мишель из Новосибирского зоопарка устроила день чистоты. Милый зверь занялся большой стиркой. Забавное видео опубликовала постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

На кадрах ролика видно, как Мишель старательно стирает в синем тазике с водой одно из своих покрывал. А потом не менее тщательно его отжимает. Заметив зрителей орангутан даже попозировал для папарацци.

Источник:

Мишель привезли из Москвы в Новосибирский зоопарк в октябре 2017 года. Сейчас ей 13 лет. Ее партнеру орангутану Бату 25 лет. В 2019 году Бату и Мишель появилась дочка Джулия, которая скончалась через год.

Ранее в зоопарке Новосибирска этой осенью родились два малыша беличьих саймири. Разница между ними неделя.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Зоопарк Животные Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
14 минут
Молодец, и заметьте не требует от самца покупки дорогостоящей стиральной машины.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Девам — смена работы, Стрельцам — новый имидж: гороскоп новосибирского астролога на декабрь
Анонимное мнение
Мнение
«С нелюбовью, Кемерово»: журналистка НГС провела пять часов у соседей в аэропорту — что ее разозлило и заставило жалеть о поездке
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Россияне съездили в страну гор и вина — Армению — и почувствовали себя дома: плюсы и минусы отдыха
Анонимное мнение
Мнение
Черное или Красное? Туристка сравнила отдых в Анапе и Египте
Анонимное мнение
Мнение
«Сил их терпеть нет даже у меня». Правдивый рассказ хозяйки трех шотландских кошек — их заводят за милую внешность
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Светлана ,59

Gen,34

Светлана,38

Андрей,37

Сергей,33

Юличка,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление