Орангутан из Новосибирского зоопарка устроила стирку в своем вольере — забавное видео

Сейчас ей 13 лет Источник: Анна Новикова











Орангутан Мишель из Новосибирского зоопарка устроила день чистоты. Милый зверь занялся большой стиркой. Забавное видео опубликовала постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

На кадрах ролика видно, как Мишель старательно стирает в синем тазике с водой одно из своих покрывал. А потом не менее тщательно его отжимает. Заметив зрителей орангутан даже попозировал для папарацци.

Источник: Анна Новикова

Мишель привезли из Москвы в Новосибирский зоопарк в октябре 2017 года. Сейчас ей 13 лет. Ее партнеру орангутану Бату 25 лет. В 2019 году Бату и Мишель появилась дочка Джулия, которая скончалась через год.