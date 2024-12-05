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Животные Дорогие домашние животные «Внук камышового кота»: в Новосибирске за 130 тысяч продают потомка камышевого кота

«Внук камышового кота»: в Новосибирске за 130 тысяч продают потомка камышевого кота

У малыша уже открылись глазки, он начал ходить

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Котенок уже открыл глаза, мама о нем заботится

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В Новосибирске продают маленького полудикого котенка породы чаузи F2. Ему всего две недели, но малыш уже познает этот мир. Цена котенка — 130 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте Avito. В новый дом он сможет поехать после Нового года.

— Рожден 17.11.2024. Настоящий бриллиант для ценителей красоты. Папа котенка имеет титул — Большой международный чемпион WCF. На котенка открыто ранее бронирование. После Нового года, когда ему поставят все прививки, будет готов к переезду в новый дом, — указано в объявлении.

У котенка будет полный пакет документов: ветеринарный паспорт, родословная. Он из питомника Tomarus_Land. Корреспонденту НГС представитель питомника Галина рассказала, что малыш родился в помете один.

— Ему сейчас две недели, он уже открыл глазки и самостоятельно передвигается. Внешне унаследовал от мамы дикие черты. Является внуком камышового кота. Мама очень хорошо о нем заботится. Котенок вырастет большим, будет отличным другом и компаньоном человеку. Это отличительная черта чаузи, — рассказала НГС Галина.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают крупного кота Чаузи за 180 тысяч рублей. У него яркий окрас и большие кисточки на ушах.

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