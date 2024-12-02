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Животные В Новосибирском зоопарке изменили режим работы — смотрим расписание

В Новосибирском зоопарке изменили режим работы — смотрим расписание

В будние дни он будет открывать двери с 10:00

895
4 комментария

В ноябре зоопарк перешел на зимний режим работы

Источник:

В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило изменили режим работы. Как сообщили в телеграм-канале учреждения, в будние дни площадка будет открыта для посетителей с 10:00.

— Друзья, обращаем ваше внимание, что с 2 декабря 2024 года время работы зоопарка: в будние дни с 10:00 до 18:00, — сказано в сообщении.

В выходные дни посетить зоопарк можно будет с 09:00 до 18:00 часов. По информации учреждения, кассы прекращают работу в 17:00 часов.

— После закрытия касс зоопарк работает только на выход, — объяснили в телеграм-канале учреждения.

Почти месяц назад, 5 ноября, Новосибирский зоопарк сообщил, что переходит на зимний режим работы. Тогда учреждениее запускало посетителей с 09:00 часов.

Недавно стало известно, что в зоопарке Новосибирска родились два малыша беличьих саймири. Они появились на свет осенью.

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Новосибирский зоопарк Новосибирск Режим работы Животные
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4
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
1 час
Бедные ведьмедики😒
Гость
55 минут
Перестал туда ходить лет 15 как.
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