В Новосибирском зоопарке изменили режим работы — смотрим расписание

В ноябре зоопарк перешел на зимний режим работы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило изменили режим работы. Как сообщили в телеграм-канале учреждения, в будние дни площадка будет открыта для посетителей с 10:00.

— Друзья, обращаем ваше внимание, что с 2 декабря 2024 года время работы зоопарка: в будние дни с 10:00 до 18:00, — сказано в сообщении.

В выходные дни посетить зоопарк можно будет с 09:00 до 18:00 часов. По информации учреждения, кассы прекращают работу в 17:00 часов.

— После закрытия касс зоопарк работает только на выход, — объяснили в телеграм-канале учреждения.

Почти месяц назад, 5 ноября, Новосибирский зоопарк сообщил, что переходит на зимний режим работы. Тогда учреждениее запускало посетителей с 09:00 часов.