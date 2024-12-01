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Животные Дорогие домашние животные В Новосибирске продают доброго щенка необычной породы — фото собаки за 130 тысяч рублей

В Новосибирске продают доброго щенка необычной породы — фото собаки за 130 тысяч рублей

Владелец уверяет, что Бэлль очень ласковая

931
4 комментария

Бэлль очень добрая и общительная

Источник:

В Новосибирске продают собаку породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель за 130 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте Avito. Собаке по кличке Бэлль 4 месяца. У нее есть родословная и родители-чемпионы.

— Готова к продаже уникальная девочка кавaлер-кинг-чаpльз-спаниель c отличной родословной. Рождена 01.08.2024, — указано в объявлении.

Так Бэлль выглядела щенком

Источник:

Собственник щенка Андрей в объявлении также рассказал о достоинствах родителей щенка. Ее мать имеет титулы «Лучший щенок», «Чемпион России», «Чемпион РКФ», «Лучший представитель породы» и другие.

Отец — сын чемпионов мира с французскими корнями, его дедушка по отцу привезён из Германии. Имеет титулы «Юный чемпион России», «Чемпион России». Также пес — победитель промежуточного класса на чемпионате России и кандидат в чемпионы национального клуба породы, многократный победитель выставок, Кубка Москвы. Обе собаки продолжают карьеру.

Корреспонденту НГС владелец щенка рассказал, что Бэлль очень добрая и ласковая.

— По щенячьему паспорту ее зовут «Хозяин тайги Высочество», а мы зовём её Бэлль, что в переводе с итальянского переводится, как красивая. Очень добрая, ласковая, игривая девочка. Со всеми нашими питомцами ладит. И с собаками, и с кошками, — объяснил Андрей.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают щенка Чику за 150 тысяч. Это собака породы бордер-колли.

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Комментарии
4
Olivia
17 минут
Хорошенькая, нежность
American Beauty
23 минуты
Продам злого тюленя. Очень злючий. За три дня%)
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