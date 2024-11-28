«Сейчас свободна»: в Новосибирске продают щенка Чику за 150 тысяч

Собачка очень милая и пушистая Источник: Avito











В Новосибирске продают щенка бордер-колли за 150 тысяч рублей. У питомца забавная кличка Чика. Она родилась в августе 2024 года. Объявление разместили на сайте Avito.

Бордер-колли — самая умная порода в мире, используется как компаньон или рабочая собака. С большим желанием «пасет» все живое, даже человека, если рядом нет овец или коров. Одна из древнейших пород собак для выпаса и охраны скота на границе Англии и Шотландии.

— К продаже предлагается малышка бoрдeр-кoлли даты рождения 19.08. Готова к переезду в новый дом. Полный пакет документов, клеймо, прививки и обработки, договор купли-продажи c гарантиями для владельцев, — указано в объявлении.

Владелец также обещает сопровождать и помогать, как заводчик, по любым вопросам. Кроме того, будущим хозяевам будет доступен чат с владельцами щенков- oднoпометников. Чику смогут доставить в любой город России с надежными и проверенными перевозчиками. Корреспонденту НГС представитель питомника «Рыжая молния» сообщил, что щенка зовут Чика.