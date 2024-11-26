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Животные Дорогие домашние животные «Шоколадный» Успех: в Новосибирске продают необычного котенка за 150 тысяч — он словно из войлока

«Шоколадный» Успех: в Новосибирске продают необычного котенка за 150 тысяч — он словно из войлока

В Новосибирске продают кудрявого котенка Успеха за 150 тысяч рублей

14 434
34 комментария

Котенок выглядит, словно игрушечный

В Новосибирске продают милого котенка породы девон-рекс по кличке Успех. Мальчик родился в сентябре 2024 года. Цена за питомца будет варьироваться от 120 до 150 тысяч рублей в зависимости от цели покупки питомца. Объявление разместили на сайте Avito.

Эти пушистики очень ласковые

Девон-рексы любят играть

— Мaльчик по имени Uspеh (Успех) в шоколадном окpаce породы девон-рекс. Доступен для бронирования. Родился 19 сентября 2024 года. B нашем питомнике можете приобрести роскошного питомца как в разведение, так и элитного домашнего любимца, — указано в объявлении.

Девон-рекс — короткошёрстная кошка среднего размера. Появились в Германии в 1960-х годах. Сегодня — довольно редкая порода. Они довольно хрупкого телосложения, но с крупной головой и широкой грудью. Представители породы активные и энергичные, при этом обладают ласковым характером, ребячливым любопытством и собачьей верностью хозяину. Вес девон-рексов составляет от 2,3 до 4,5 килограммов. Высота в холке — от 24 до 26 см. Длина тела с хвостом достигает 70 сантиметров.

По словам представителя питомника «Galeksy_asia», все производители питомника — чемпионы, а котята — c документами и привиты по возрасту. Кроме того, их могут отправить в любые города.

Корреспонденту НГС представитель питомника рассказала, что Успех по характеру игривый и любознательный, он постоянно бегает за хозяйкой, но при этом умудряется делать это ненавязчиво.

— В любимцы стоимость Успеха — 120 тысяч рублей, в разведение — 150 тысяч, — заключила представитель питомника.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске за 90 тысяч продают пестрого щенка, напоминающего корову. Собачка родилась 9 октября, и пока ее можно только зарезервировать.

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Комментарии
34
5тор55
8 часов
Мой котэ после лишая такой был пару месяцев))
Гость
8 часов
А драть обои, висеть на шторах и прудить в тапки он будет точно так же, как бесплатный, подобранный с помойки. Ну и смысл тратиться?
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