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Животные Дорогие домашние животные «Мягонький колобочек»: в Новосибирске за 90 тысяч продают пестрого щенка, напоминающего корову

«Мягонький колобочек»: в Новосибирске за 90 тысяч продают пестрого щенка, напоминающего корову

Собачка родилась 9 октября, и пока ее можно только зарезервировать

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7 комментариев

Щенок чем-то напоминает буренку

В Новосибирске продают щенка французского бульдога с необычным пятнистым окрасом, из-за которого он напоминает корову. Пока его можно только зарезервировать, а в будущем ­ приобрести. Объявление разместили на сайте Avito. Щенок поедет в новый дом с родословной и всеми необходимыми документами.

— Предлагается для резервирования, а в дальнейшем в продаже шикарная девочка французского бульдога. Родилась 9 октября 2023 года. При переезде домой будет иметь клеймо, родословную, ветпаспорт, — указано в объявлении.

Щенка пока не продают, а только резервируют

Щенка могут доставить в любой регион. Также продавец готов ответить на все дополнительные вопросы от потенциальных покупателей по телефону. Судя по фото, своим необычным окрасом и телосложением щенок напоминает корову. Корреспонденту НГС продавец рассказал, что имени у щенка пока нет.

— Сложно рассказать о ее характере, так как ей всего месяц. Маленький, мягонький колбочек, — отметил владелец.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают норвич-терьеров за 100 тысяч. Щенки выглядят забавно и своеобразно, а в быту отличаются по характеру.

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Комментарии
9
ПРО
17 минут
Выбраковка
Я_ИНАЯ
18 минут
Это не собака...это маленький пятнистый телёнок!!!
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