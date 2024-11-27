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Животные Недалеко от Пашино: новосибирцы пугают друг друга видео с тигром на трассе — что говорят в минприроды

Недалеко от Пашино: новосибирцы пугают друг друга видео с тигром на трассе — что говорят в минприроды

Ролик оказался фейковым, его распространяли и в соседнем регионе

7 635
35 комментариев

Видео пересылают по местным чатам

Источник:

Новосибирцы пересылают друг другу видео с тигром, которого якобы заметили на трассе недалеко от города. Голос за кадром уверяет, что хищника он встретил в районе Пашино. В министерстве природы региона объяснили, что ролик — фейк.

 — Отъехал от Пашино в сторону Новосибирска 500 метров и вот такое увидел. Перешлите всем, у нас тигры в области, — говорит на видео голос за кадром.

Такое видео рассылают по чатам

Источник:

Как удалось узнать редакции, звук на видео наложили, оригинал найти не удалось, но этим же тигром запугивали жителей Кемеровской области.

В пресс-службе Минприроды НГС сообщили, что диких тигров в Новосибирской области нет, а само видео — фейк.

— Порой появляются ложные фотографии с лапой медведя или посты о том, что в регионе бегают волки. Подобное рассылают специально, чтобы создать панику, напряженную обстановку, — сообщили НГС в пресс-службе Минприроды.

Недавно по чатам рассылали сообщение об осуждённом, который сбежал из-под стражи. Информация также оказалась фейком.

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Комментарии
35
Butch
2 часа
Этот тигр уже по всей стране "побегал", похоже)) И даже в Казахстане
ральф
1 час
Меня больше повышение тарифов ЖКХ в следующем году пугает!!!
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