«Бежит и попрошайничает»: новосибирец приручил белку на работе — животное выпрашивает хлеб

Белка ведет себя не скромно Источник: читатель НГС











Житель Новосибирска за несколько дней приучил и разбаловал белку, которая теперь ходит за строителями и выпрашивает угощения. Забавный зверек пристает к работникам на одной из баз отдыха в районе пляжа «Звезда» в Новосибирске. О ситуации НГС рассказал читатель Дмитрий.

Зверек хватает огромный кусок хлеба и убегает Источник: читатель НГС

— На объекте появилась толстая белка. Сначала скромная была. Я ее хлебом угостил, и теперь она постоянно тут. Выхожу из домика — она уже тут как тут, бежит за мной и попрошайничает, — рассказал новосибирец.

Дмитрий снял видео с забавным зверьком. Белка на видео уже поменяла шубку на зимнюю. Она сначала прячется под домиком, затем выбегает на призывы мужчины и смело хватает огромный кусок хлеба. При этом, подзывает ее мужчина скорее, как собаку, а не как белку. Рабочие смеются над отважным зверьком.

— Ладно, когда белки семечки просят или орехи, я все понимаю. Но хлеб выхватывать, как собака, — удивляется сибиряк.