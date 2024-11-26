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Животные «Бежит и попрошайничает»: новосибирец приручил белку на работе — животное выпрашивает хлеб

«Бежит и попрошайничает»: новосибирец приручил белку на работе — животное выпрашивает хлеб

Мужчина строит неподалеку от пляжа «Звезда» домики

5 328
27 комментариев

Белка ведет себя не скромно

Житель Новосибирска за несколько дней приучил и разбаловал белку, которая теперь ходит за строителями и выпрашивает угощения. Забавный зверек пристает к работникам на одной из баз отдыха в районе пляжа «Звезда» в Новосибирске. О ситуации НГС рассказал читатель Дмитрий.

Зверек хватает огромный кусок хлеба и убегает

— На объекте появилась толстая белка. Сначала скромная была. Я ее хлебом угостил, и теперь она постоянно тут. Выхожу из домика — она уже тут как тут, бежит за мной и попрошайничает, — рассказал новосибирец.

Дмитрий снял видео с забавным зверьком. Белка на видео уже поменяла шубку на зимнюю. Она сначала прячется под домиком, затем выбегает на призывы мужчины и смело хватает огромный кусок хлеба. При этом, подзывает ее мужчина скорее, как собаку, а не как белку. Рабочие смеются над отважным зверьком.

—  Ладно, когда белки семечки просят или орехи, я все понимаю. Но хлеб выхватывать, как собака, — удивляется сибиряк.

Ранее НГС писал, что белки уже сменили шубки на зимние. Линька заканчивается у них в ноябре.

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Комментарии
27
styil
4 часа
укусит белочка за пальчик - поймёт, где дикая природа))))
Гость
6 часов
Белка это не свинья, которой все подряд скармливать можно.
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