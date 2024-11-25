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Животные В Новосибирске ищут дом для голой мексиканской собаки — как выглядит ксолоитцкуинтли

В Новосибирске ищут дом для голой мексиканской собаки — как выглядит ксолоитцкуинтли

Дэни любит сидеть на коленях, как кошка

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37 комментариев

Сейчас Дэни больше 9 лет

В Новосибирске отдают пса редкой породы ксолоитцкуинтли (голая мексиканская собака). Хозяева решили расстаться с питомцем из-за семейных обстоятельств.

Объявление опубликовали на сайте Avito. В нем указано, что сейчас псу 9 лет, он среднего размера — до колена. Не кастрирован. К взрослым и детям относится хорошо, но конфликтует с другими собаками.

— Любит объятия, и как кошка сидеть на коленях. Агрессивен к большим собакам на улице. Гуляет на поводке отлично. Кушает всё. Аллергик (корм специальный не ест — не нравится ему). Предпочитает натуралку, — говорится в объявлении.

Ксолоитцкуинтли — одна из древнейших пород собак в мире. Происхождение примерно 5000–3000 лет до н. э. На родине, в Мексике, животные являются национальным достоянием.

Владелица собаки Елена рассказала корреспонденту НГС, что пса зовут Дэни. Его нашли почти девять лет назад на улице зимой, когда ему было около семи месяцев. Из-за того, что летом на Солнце Дэни может загореть, кожу нужно обрабатывать солнцезащитным кремом. Также его поры могут закупориваться.

Для Дэни ищут любящих хозяев с возможностью видеться с псом и интересоваться его судьбой.

В прошлом году в Новосибирске искали дом для пса по клике Сэт, помеси дворняги и ксолоитцкуинтли. Собаку нашли в Алтайском крае.

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Комментарии
37
Немного падший
17 часов
В шоке от предателей.
Жаба Васильевна
14 часов
"с возможностью видеться с псом и интересоваться его судьбой" - вот это напрасно. Травмировать психику собаки не следует. Отдали значит отдали!
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