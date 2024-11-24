Прыгает с дерева на маму: котенок дальневосточных леопардов развлекается в Новосибирском зоопарке — видео

Завтра малышке исполнится четыре месяца Источник: Анна Новикова / YouTube











Котенок дальневосточных леопардов Хлоя показала, как проводит свои будни. Малышка уже резво прыгает по веткам и даже нападает с высоты на маму.

Видео, как развлекается котенок опубликовала постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова. На кадрах видно, как Хлоя скачет с ветки на ветку и прыгает с высоты на Хиллари. Малышка то и дело хватает маму за хвост, а после быстро убегает наверх.

Источник: Анна Новикова / YouTube

Выходить к посетителям котенок начал осенью. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сделал несколько кадров, посмотрите, как проводила время малышка. Домик для котенка тогда был высоковат, поэтому она периодически падала, выходя из него.

Кстати, Хлоя — единственный малыш дальневосточных леопардов, рожденный в 2024 году в зоопарках Европы и России.