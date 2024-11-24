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Животные Прыгает с дерева на маму: котенок дальневосточных леопардов развлекается в Новосибирском зоопарке — видео

Прыгает с дерева на маму: котенок дальневосточных леопардов развлекается в Новосибирском зоопарке — видео

Посетительница сняла, как малышка прыгает по деревьям

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87 комментариев

Завтра малышке исполнится четыре месяца

Котенок дальневосточных леопардов Хлоя показала, как проводит свои будни. Малышка уже резво прыгает по веткам и даже нападает с высоты на маму.

Видео, как развлекается котенок опубликовала постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова. На кадрах видно, как Хлоя скачет с ветки на ветку и прыгает с высоты на Хиллари. Малышка то и дело хватает маму за хвост, а после быстро убегает наверх.

Выходить к посетителям котенок начал осенью. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сделал несколько кадров, посмотрите, как проводила время малышка. Домик для котенка тогда был высоковат, поэтому она периодически падала, выходя из него.

Кстати, Хлоя — единственный малыш дальневосточных леопардов, рожденный в 2024 году в зоопарках Европы и России.

Недавно в зоопарке родились два малыша беличьих саймири. Мама ни на секунду не отпускает детенышей.

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Комментарии
87
Я не вернусь
24 ноября, 13:58
Кстати, а почему нет статьи по такому прекрасному поводу, как День Матери? Всех матерей поздравляю с Праздником! Самые родные, нежные, заботливые и такие нужные мамы - будьте счастливы!!! 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Татьяна 53
24 ноября, 15:35
Такая малышка нападёт, мало не покажется
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