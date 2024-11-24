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Животные Дорогие домашние животные «Голубое пятно»: ушастого инопланетного котика в Новосибирске продают за 60 тысяч рублей

«Голубое пятно»: ушастого инопланетного котика в Новосибирске продают за 60 тысяч рублей

Питомца готовы отправить в любую часть мира

4 302
12 комментариев

Котенок готов к переезду

В Новосибирске продают ориентального котика за 60 тысяч рублей. Объявление с ушастым питомцем появилось на сайте «Авито».

— Шикарный ориентальный котик в современном типе, отличный представитель своей породы, — отметил автор объявления.

Окрас животного называется «голубое пятно». Котик очень ласковый. Он привит и имеет все документы. Также представители питомника обещают сопровождение 24/7. Сейчас питомец готов к переезду, и его могут доставить в любую часть мира.

Корреспондент НГС написала автору объявления, но на момент публикации ответа не было.

В Новосибирске выставили на продажу британскую трехцветную кошку. Цена за питомца — 150 тысяч рублей.

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Комментарии
12
Живущий в Сибири
24 ноября, 11:25
Нэгээсу деньги не пахнут -- хоть котиков продавать, хоть особняки...
280271420
24 ноября, 19:32
Зацеловала бы, из рук не выпускала- маленькое счастье
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