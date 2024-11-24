«Голубое пятно»: ушастого инопланетного котика в Новосибирске продают за 60 тысяч рублей

В Новосибирске продают ориентального котика за 60 тысяч рублей. Объявление с ушастым питомцем появилось на сайте «Авито».
— Шикарный ориентальный котик в современном типе, отличный представитель своей породы, — отметил автор объявления.
Окрас животного называется «голубое пятно». Котик очень ласковый. Он привит и имеет все документы. Также представители питомника обещают сопровождение 24/7. Сейчас питомец готов к переезду, и его могут доставить в любую часть мира.
Корреспондент НГС написала автору объявления, но на момент публикации ответа не было.
В Новосибирске выставили на продажу британскую трехцветную кошку. Цена за питомца — 150 тысяч рублей.