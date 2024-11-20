Торти-кошка: в Новосибирске продают трехцветную «британку» за 150 тысяч рублей

Сейчас кошечке год Источник: Avito











В Новосибирске выставили на продажу британскую трехцветную кошку. Объявление опубликовали на сайте Avito.

Указано, что сейчас кошке один год, но у нее уже есть титул чемпиона. Окрас — торти (черепаховый). Цена питомца — 150 тысяч рублей.

— Калико-черепаховый с белым (ещё называют tri-соlоr) окрас британских кошек — смесь потрясающих ярких разноокрашенных кусочков шерсти. Данная масть даёт один из самых нарядных вариантов окрашивания кошачьей шерсти. Такие кошки очень редки и считаются талисманом удачи во всем мире, — говорится в объявлении.

Автор написал, что кошку можно приобрести и для разведения, и в качестве любимца. По телефону, указанному в объявлении, отказались ответить на вопросы корреспондента НГС.