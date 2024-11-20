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Животные Дорогие домашние животные Торти-кошка: в Новосибирске продают трехцветную «британку» за 150 тысяч рублей

Торти-кошка: в Новосибирске продают трехцветную «британку» за 150 тысяч рублей

Такие питомцы считаются редкими

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8 комментариев

Сейчас кошечке год

В Новосибирске выставили на продажу британскую трехцветную кошку. Объявление опубликовали на сайте Avito.

Указано, что сейчас кошке один год, но у нее уже есть титул чемпиона. Окрас — торти (черепаховый). Цена питомца — 150 тысяч рублей.

— Калико-черепаховый с белым (ещё называют tri-соlоr) окрас британских кошек — смесь потрясающих ярких разноокрашенных кусочков шерсти. Данная масть даёт один из самых нарядных вариантов окрашивания кошачьей шерсти. Такие кошки очень редки и считаются талисманом удачи во всем мире, — говорится в объявлении.

Автор написал, что кошку можно приобрести и для разведения, и в качестве любимца. По телефону, указанному в объявлении, отказались ответить на вопросы корреспондента НГС.

Ранее НГС писал о том, что жительница Алтайского края продает котенка породы бобтейл экзотического окраса. Его оценили в 80 000 рублей.

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Комментарии
8
Дормидонт Евлампивич
59 минут
Даром не нужна
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
58 минут
Кошка как кошка, ничего выдающегося. Понапридумывают чего попало и продают потом по заоблачным ценам. Какая разница, какая у не шерсть? Все кошки одинаково лишяют и вся эта шерсть по всей квартире валяться будет. Так зачем за это 150 тыс. платить? Можно кошку и бесплатно взять.
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