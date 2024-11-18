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Животные Дорогие домашние животные Любит запрыгивать на плечи: бобтейла дивного окраса продают за 80 тысяч рублей

Любит запрыгивать на плечи: бобтейла дивного окраса продают за 80 тысяч рублей

В Новосибирске на сайте объявлений продают необычного котенка

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1 комментарий

В окрасе Дивного Ангелия есть и золотые, и серебряные оттенки

На сайте Avito опубликовали объявление о продаже курильского бобтейла редкого окраса. Он находится в питомнике недалеко от Бийска в Алтайском крае, но будущим хозяевам могут помочь с доставкой в Новосибирск или другой город. Подробнее о котенке и его маме-чемпионке НГС рассказала заводчица Ирина Шилкина.

Полное имя котенка — Ангел Солнца Дивный Ангелий, сейчас ему четыре месяца. Цена, указанная в объявлении — 80 тысяч рублей. По словам Ирины Шилкиной, кот отличается окрасом Sunshine (солнечны луч), который ей удалось получить благодаря селекции.

Мама Дивного Ангелия — кошка Изумруд

— Этот окрас — смесь золота и серебра. Он не был утвержден в ассоциации кошек, и мы сейчас как раз занимаемся тем, чтобы его признали, — объяснила Ирина Шилкина.

Мама Дивного Ангелия — кошка Изумруд такого же окраса, чемпионка. В 2023 году она вошла в пятерку лучших представителей пород в супер-финале выставки кошек Кубка Российских систем. Папа — курильский бобтейл окраса Sunshine по имени Фурор Фортовый.

По словам заводчицы, характер Ангелия — очень ласковый. Котенок любит сидеть на руках и запрыгивать на плечи, но сейчас его стараются отучить от этой привычки, потому что она может не понравиться новым хозяевам.

— Курильские бобтейлы — большие компаньоны, поэтому если у котика будет пара, хоть в виде хомячка или птички, он будет очень рад. Но желательно, чтобы это был кошечка или собачка. Они очень компанейские. Им сложнее жить в одиночку, — отметила Ирина Шилкина.

Папа котенка — кот Фурор Фортовый

В своем питомнике Ирина вырастила 50 котов необычного окраса. Сейчас они живут в нескольких российских городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Их владельцы тоже заинтересованы в работе с курильскими бобтейлами окраса Sunshine. Также питомцев покупали за границу в качестве любимцев, а недавно их приобрели для разведения в Эстонии.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу милого толстенького котенка породы рэгдолл. Его цена — 90 тысяч рублей.

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Комментарии
1
Гость
38 минут
Симпотное мурло.
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