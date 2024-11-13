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Животные Дорогие домашние животные «Красивый пухляш»: в Новосибирске продают за 90 тысяч круглого котенка

«Красивый пухляш»: в Новосибирске продают за 90 тысяч круглого котенка

Стоимость продавец указал при условии, что кота приобретут не в разведение

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3 комментария

Котенок довольно упитанный и пушистый

В Новосибирске продают милого толстенького котенка породы рэгдолл. Его цена — 90 тысяч рублей при условии, что купят его не в разведение. Объявление разместили на сайте Avito. Мальчик родился 25 августа 2023 года.

– Мальчик рэгдолл, окрас seal mitted. Рожден 25.08.24. Котенок клубный, стоимость указана в любимцы, – указала в объявлении продавец Елена.

Рэгдолл — порода кошек, которую вывели в США в 1960-х годах. Они отличаются мягким и ласковым нравом и довольно крупными размерами. Это довольно крупные кошки — по размеру они занимают третье место после саванны и мейн-кунов. Главная особенность — низкий мышечный тонус. Они полностью расслабляются на руках, из-за чего и получили такое название (в переводе с английского «ragdoll» — «тряпичная кукла». В меру игривы и активны, предпочитают всегда находиться рядом с людьми.

В разговоре с корреспондентом НГС собственница питомца отметила, что он очень ласковый и добрый.

– Ребенок очень ласковый, пухляш. Я его не взвешивала, но это и так видно. Кушает натуральные мясные миксы. Котята в основном все такие колобки, но в процессе роста постоянно меняются, – отметила Елена.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают полудиких котят бенгалов. За одного просят от 50 до 150 тысяч рублей.

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Комментарии
3
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
48 минут
😅Откуда такие цены на котов. Их, котят, вообще бесплатно должны отдавать.
Гость
1 час
Как там в ауле?
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