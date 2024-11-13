«Красивый пухляш»: в Новосибирске продают за 90 тысяч круглого котенка

Котенок довольно упитанный и пушистый Источник: Avito











В Новосибирске продают милого толстенького котенка породы рэгдолл. Его цена — 90 тысяч рублей при условии, что купят его не в разведение. Объявление разместили на сайте Avito. Мальчик родился 25 августа 2023 года.

– Мальчик рэгдолл, окрас seal mitted. Рожден 25.08.24. Котенок клубный, стоимость указана в любимцы, – указала в объявлении продавец Елена.

Рэгдолл — порода кошек, которую вывели в США в 1960-х годах. Они отличаются мягким и ласковым нравом и довольно крупными размерами. Это довольно крупные кошки — по размеру они занимают третье место после саванны и мейн-кунов. Главная особенность — низкий мышечный тонус. Они полностью расслабляются на руках, из-за чего и получили такое название (в переводе с английского «ragdoll» — «тряпичная кукла». В меру игривы и активны, предпочитают всегда находиться рядом с людьми.

В разговоре с корреспондентом НГС собственница питомца отметила, что он очень ласковый и добрый.

– Ребенок очень ласковый, пухляш. Я его не взвешивала, но это и так видно. Кушает натуральные мясные миксы. Котята в основном все такие колобки, но в процессе роста постоянно меняются, – отметила Елена.