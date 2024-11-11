НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+1°

пасмурно, снег

ощущается как -3

4 м/c,

ю-з.

 738мм 91%
Подробнее
6 Пробки
USD 97,83
EUR 105,45

СРОЧНО

Сибирячка делает новогодние украшения из ваты

День гастрономического единства
Айтишница в погонах
Жить, сдавать, зарабатывать
Открыли мемориал вагнерам
Зимний дайджест моды
Лишилась части печени из-за диагноза
Народный рейтинг районов
Как проверить квартиру до сделки
Новости в Telegram
Животные Дорогие домашние животные «Не дороже, чем iPhone: в Новосибирске продают полудиких котят бенгалов — за одного просят от 50 до 150 тысяч

«Не дороже, чем iPhone: в Новосибирске продают полудиких котят бенгалов — за одного просят от 50 до 150 тысяч

В питомнике объяснили, что для содержания такого котенка понадобится отдельное помещение

371
2 комментария

Котята очень красивые и яркие

В Новосибирске продают бенгальских котят. За одного такого питомца просят от 50 до 150 тысяч рублей в зависимости от того, как питомца или на разведение его рассматривают будущие владельцы. Объявление появилось на сайте Avito. Руководитель питомника Bamboo club объяснила корреспонденту НГС, как правильно создать для них условия.

— Мама и папа чемпионы породы. Полный пакет документов, доставка в любой город России, родословная. Бенгальская порода — самая востребованная в кошачьем мире, а цена не дороже «айфона», но счастья принесёт и прослужат дольше, — указано в объявлении.

Бенгал — порода, выведенная в результате скрещивания домашних кошек и азиатской леопардовой кошки, именно поэтому бенгал — единственная домашняя кошка, у которой могут быть розетки, подобные отметинам на шкуре леопарда, ягуара и оцелота. В зависимости от того, насколько животное по родству близко к азиатской леопардовой кошке, различают группы бенгалов. Чем больше процент дикой крови, тем крупнее и дороже кошка. Например, бенгал F1 — первое, самое крупное и самое дорогое поколение, полученное от скрещивания азиатской леопардовой кошки с домашней кошкой, и т. д.

В объявлении отметили, что котята добры и ласковы к детям, а к взрослым привязаны. Социальные, игривые, активные, любопытные. Котята поддаются дрессировке, приносят игрушки, будят владельцев за 10 минут до будильника. Кроме того, у животных хорошие гены и воспитание. После продажи представители питомника обещают поддержку и советы по содержанию.

Корреспонденту НГС заводчик и руководитель питомника Алена Алоян рассказала, что сейчас у нее есть котята нескольких возрастных групп – от двух недель до четырех месяцев. Также есть подростки и взрослые животные.

— Содержание бенгальских кошек специфическое, потому что порода очень активная, темпераментная. Это кошки для продвинутых кошатников. Они зачастую не подходят людям инертным или людям, которые любят покой, тишину. Эти кошки порывистые, шкодные, очень энергичные, ну и содержание, соответственно, требует внимания. Должны быть обязательно оборудованы помещения, игровые комплексы, — рассказала корреспонденту НГС Алена Алоян.

В питомнике есть котята разного возраста

Заводчик добавила, что бенгалы очень любят высоту. Кроме того, как и другие кошки, они должны содержаться в чистоте, порядке, на правильном питании. Несмотря на то, что бенгалы – это гибридная порода, в этом питомнике они едят только мясные миксы, которые заводчица готовит сама.

– Чистота, порядок, следить за здоровьем, вовремя прививать, обрабатывать от паразитов, оказывать вовремя медицинское лечение, если оно необходимо, отдельное помещение для содержания маленьких котят отдельно от взрослых животных, – заключила руководитель питомника.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают редких «тряпичных» котят за 70 тысяч. Кошки породы рэгдолл отличаются мягким характером и очень зависимы от своих владельцев.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Бенгальская кошка Авито Животные Продажа
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
30 минут
Это называется, купи себе геморрой.
Гость
14 минут
На Ав и то посмотрите сколько бенгальских кошек отдают типа из-за аллергии или еще чего,а на самом деле коты гиппоаллергенны ,но долбанутый характер не управляемые первые полтора года,ночью не дают спать,подумайте тысячу раз чтобы заводить бенгала
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Мнение
«Хагрид спал с мишками»: сибирячка побывала в парке «Гарри Поттера» в Токио — о чем она теперь жалеет
Анонимное мнение
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Рекомендуем
Знакомства

Даниил,36

Lar2904!!!,63

Светлана,38

Ирина,46

Ivan,45

Михаил,36

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление