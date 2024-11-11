«Не дороже, чем iPhone: в Новосибирске продают полудиких котят бенгалов — за одного просят от 50 до 150 тысяч

Котята очень красивые и яркие Источник: Avito











В Новосибирске продают бенгальских котят. За одного такого питомца просят от 50 до 150 тысяч рублей в зависимости от того, как питомца или на разведение его рассматривают будущие владельцы. Объявление появилось на сайте Avito. Руководитель питомника Bamboo club объяснила корреспонденту НГС, как правильно создать для них условия.

— Мама и папа чемпионы породы. Полный пакет документов, доставка в любой город России, родословная. Бенгальская порода — самая востребованная в кошачьем мире, а цена не дороже «айфона», но счастья принесёт и прослужат дольше, — указано в объявлении.

Бенгал — порода, выведенная в результате скрещивания домашних кошек и азиатской леопардовой кошки, именно поэтому бенгал — единственная домашняя кошка, у которой могут быть розетки, подобные отметинам на шкуре леопарда, ягуара и оцелота. В зависимости от того, насколько животное по родству близко к азиатской леопардовой кошке, различают группы бенгалов. Чем больше процент дикой крови, тем крупнее и дороже кошка. Например, бенгал F1 — первое, самое крупное и самое дорогое поколение, полученное от скрещивания азиатской леопардовой кошки с домашней кошкой, и т. д.

В объявлении отметили, что котята добры и ласковы к детям, а к взрослым привязаны. Социальные, игривые, активные, любопытные. Котята поддаются дрессировке, приносят игрушки, будят владельцев за 10 минут до будильника. Кроме того, у животных хорошие гены и воспитание. После продажи представители питомника обещают поддержку и советы по содержанию.

Корреспонденту НГС заводчик и руководитель питомника Алена Алоян рассказала, что сейчас у нее есть котята нескольких возрастных групп – от двух недель до четырех месяцев. Также есть подростки и взрослые животные.

— Содержание бенгальских кошек специфическое, потому что порода очень активная, темпераментная. Это кошки для продвинутых кошатников. Они зачастую не подходят людям инертным или людям, которые любят покой, тишину. Эти кошки порывистые, шкодные, очень энергичные, ну и содержание, соответственно, требует внимания. Должны быть обязательно оборудованы помещения, игровые комплексы, — рассказала корреспонденту НГС Алена Алоян.

В питомнике есть котята разного возраста Источник: Avito











Заводчик добавила, что бенгалы очень любят высоту. Кроме того, как и другие кошки, они должны содержаться в чистоте, порядке, на правильном питании. Несмотря на то, что бенгалы – это гибридная порода, в этом питомнике они едят только мясные миксы, которые заводчица готовит сама.

– Чистота, порядок, следить за здоровьем, вовремя прививать, обрабатывать от паразитов, оказывать вовремя медицинское лечение, если оно необходимо, отдельное помещение для содержания маленьких котят отдельно от взрослых животных, – заключила руководитель питомника.