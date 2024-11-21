Летают над снегом: в зимнем лесу в Новосибирске появились комары

— Я сфотографировала его позавчера, во вторник. Я гуляю в лесу каждый день, они очень активно летают, — поделилась Ирина Чадаева с НГС.

— Это комар-долгоножка. Вид из группы под названием типулиды. Это некровососущие двукрылые насекомые, — пояснил Яновский. — Личинки развиваются чаще всего в трухлявой древесине или в болотном иле. Взрослые крылатые особи практически не питаются. Сезоном их появления в природе считается теплый период года. То, что типулиду встретили в начале зимы, это, конечно, редкость и объясняется необычайно теплой солнечной погодой в эти дни.