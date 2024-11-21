НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-4°

ясная погода, без осадков

ощущается как -8

3 м/c,

ю-в.

 750мм 65%
Подробнее
4 Пробки
USD 100,22
EUR 105,81
Кто строит новую Россию
Пропали 2 миллиона
Зажечь на корпоративе — советы
Куда пропали остановки
Врачи для 30-летних
Понаехавшие рестораны
Новости в Telegram
Животные Летают над снегом: в зимнем лесу в Новосибирске появились комары

Летают над снегом: в зимнем лесу в Новосибирске появились комары

Насекомые проснулись из-за теплого ноября

2 409
6 комментариев

Это некровососущие двукрылые насекомые

Сибиряки заметили в зимнем лесу Академгородка необычных насекомых. Фотографию в соцсети «ВКонтакте» выложила жительница Новосибирска Ирина Чадаева.

— Я сфотографировала его позавчера, во вторник. Я гуляю в лесу каждый день, они очень активно летают, — поделилась Ирина Чадаева с НГС.

Как рассказал НГС биолог Алексей Яновский, это нетипичное для данных насекомых поведение.

— Это комар-долгоножка. Вид из группы под названием типулиды. Это некровососущие двукрылые насекомые, — пояснил Яновский. — Личинки развиваются чаще всего в трухлявой древесине или в болотном иле. Взрослые крылатые особи практически не питаются. Сезоном их появления в природе считается теплый период года. То, что типулиду встретили в начале зимы, это, конечно, редкость и объясняется необычайно теплой солнечной погодой в эти дни.

Синоптики отмечают, что температура в ноябре — выше нормы.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Насекомое Биолог Комар Зима
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Жук
58 минут
Ваще-то, осень на дворе.
Картавый
23 минуты
Так это легендарные боевые комары о которых так долго рассказывал Василич
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Львам — вспышки ревности, Водолеям — переживания о деньгах: прогноз на ноябрьское полнолуние для всех знаков зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«Никто не спрашивает мать: „Как вы?“». Сибирячка рассказала, через что прошла, когда ее сын решился на самое страшное
Анонимное мнение
Мнение
«Оторванность от остальной России — жирнющий минус»: семья, переехавшая в Калининград, увидела, что там всё по-другому
Анонимное мнение
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Мнение
Эра Водолея уже завтра: Плутон на 19,5 года переходит в новый знак — чего ждать в этот период
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Катерина,31

Лика,57

Сергей ,39

Лёка,39

Olga,43

Тата,49

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление