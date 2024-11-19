Умер по неизвестной причине: новосибирские ученые узнали возраст саблезубого котенка

Внешний вид животного удалось восстановить по его останкам Источник: рисунок итальянского палеохудожника Исакко Альберди (Isacco Alberti)











Новосибирские ученые вместе со своими коллегами установили возраст детеныша саблезубой кошки. Его останки нашли в Якутии в 2020 году.

Подробности о работе рассказали на сайте НГУ. В исследовании участвовали ученые центра коллективного пользования «Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ». В ходе работы специалистам удалось определить, что котенок жил примерно 35-37 тысяч лет назад.

Для датировки ученые из Якутии передали новосибирским ученым фрагменты шерсти животного. Ее очистили от примесей, обработали, а затем подвергли графитизации. Образец сжигали, потом углекислый газ отделяли от смеси, а потом восстанавливали до углерода. С помощью полученного порошка ученые рассчитали радиоуглеродный возраст образца.

Останки котенка нашли в отложениях на правом берегу реки Бадяриха в бассейне реки Индигирка. Этот район известен множеством находок останков мамонтовой фауны. В Сибири останки такого котенка нашли впервые, раньше их находили только в Северной Америке. Так как тело находилось в вечной мерзлоте, сохранилась передняя часть туловища, две лапы с когтями, тазовые кости и внутренние органы. Ученым из Якутии, Екатеринбурга и Новосибирска удалось установить, что котенок погиб примерно в три месяца по неизвестной причине.

Палеонтологи реконструировали внешний облик котенка. У него была более вытянутая морда, чем у современного вида льва, крупный рот, небольшие уши, удлиненные и широкие передние лапы, массивная шея и темная шерсть. Сейчас мумия животного хранится в Академии наук Республики Саха (Якутия).