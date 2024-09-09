Новосибирцы нашли следы динозавров — фото отпечатка из мелового периода

Ученые встретились в Забайкалье Источник: Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук











Новосибирские ученые нашли в Забайкальском крае следы динозавра мелового периода.

Об этом сообщили в пресс-службе Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук.

— Экспедиция прошла в августе 2024 года. Ученые нашли следы динозавров. Отпечатки трёхпалых конечностей могли оставить динозавры, близкие к игуанодонтидам — растительноядным динозаврам отряда птицетазовых. Скорее всего, их оставили в раннюю эпоху мелового периода, — указано в сообщении учреждения.

Кроме представителей этого института, в экспедиции приняли участие сотрудники Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН из Читы и Нанкинского института геологии и палеонтологии из Китая

Следы динозавров представляют большую ценность Источник: Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук











Эта находка уникальная, редчайший случай, когда на территории России находят следы динозавров. Другое меловое отложение на территории России в Кисловодске в 1988 году. Они принадлежали игуанодону мелового возраста. Затем были известны единичные сообщения о находках следов юрских и меловых динозавров на территории РФ, и в основном на Северном Кавказе.

Специалисты нашли и неизвестных насекомых Источник: Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук











Плиту со следами динозавра транспортировали в музей АО «Прииск Усть-Кара» с помощью погрузчика, который предоставила золотодобывающая компания.

Также во время экспедиции ученые нашли много остатков беспозвоночных – насекомых, ракообразных, остатки рыб. Многие насекомые – неизвестные и неописанные ранее виды.