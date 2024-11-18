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Животные Пролежал на снегу 2,5 часа: на парковку между машинами подбросили сверток со слепым котенком

Пролежал на снегу 2,5 часа: на парковку между машинами подбросили сверток со слепым котенком

Под Новосибирском на парковке оставили кота в пакете

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11 комментариев

Фостеру повезло: его нашел один из водителей

В Бердске местные жители нашли пакет с котом на парковке неподалёку от торгового центра «Орбита». Волонтеры нашли видео с камер, которые выходят на парковку, оказалось, что его оставила там женщина.

По информации волонтеров, животное пролежало в пакете 2,5 часа. Как рассказала НГС администратор группы «ZooHelp» в соцсети «ВКонтакте» Галина Пасенко, к ним обратились жители дома №51 по улице Лунная. Они обнаружили в пакете живого котенка-подростка.

— Пакет с котенком пролежал между машинами примерно с 13:00 до 15:30, — сообщила она НГС. — Его несколько раз могли задавить. Нашли случайно! Парковавшийся мужчина вышел из машины и заметил, что пакет не пуст.

По камерам наружного наблюдения удалось найти момент, как сверток появился там: его принесла туда прохожая.

Женщина со свертком попала на видео

— Котенок сейчас находится у нашего волонтёра, его назвали Фостер. По предварительной версии, он слепой. Но чувствует себя хорошо, накидывается на еду, в лоток ходит, — добавила Галина. В ближайшее время ему, вероятно, потребуется операция на глаза.

Сейчас зоозащитники ищут котенку отдельную домашнюю передержку, потому что ему потребуется индивидуальный поход. А в идеале — сразу новый дом.

— Однозначно котику нужна семья. И лучше, если семья сможет обеспечить пожизненный уход и сделать ему операцию по показаниям за свой счёт, — подчеркнула Галина.

Зоозащитники самостоятельно пытаются найти женщину с видео, в полицию заявление не писали.

НГС обратился за комментарием в ГУ МВД по НСО.

В 2020 году в Кудряшах таксист выбросил на дорогу коробку с котятами — их спасли.

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Новосибирская область Бердск Животные Кот Подбросили кота
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Комментарии
13
265889986
40 минут
Что с людьми? Про какой островок достатка ,добра и милосердия втирают населению?
kseny
39 минут
Вот ей карма то прилетит!
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