«Пришла с проверкой»: лиса забралась на стройку в Краснообске — видео от строителя

На стройку ЖК в Краснообске вчера, 17 ноября, забралась лиса. Ее сняли на видео рабочие. Как отметил автор видео, лиса совсем не боялась людей и не обращала на них внимание.
Дикое животное пришло на стройку квартала «Базилик» от «Группы Мета».
— Пришла с проверкой. Не боится главное ничего. Умывается, чистится, — отметил строитель.
Лиса провела на стройке несколько минут, потом нашла выход. Животное убежало в сторону дендропарка.
Кабаны прогулялись по рабочему поселку Пашино под Новосибирском. Местные жители повстречали их в конце октября.