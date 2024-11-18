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Животные «Пришла с проверкой»: лиса забралась на стройку в Краснообске — видео от строителя

«Пришла с проверкой»: лиса забралась на стройку в Краснообске — видео от строителя

Животное прогулялось по объекту и убежало в дендропарк

2 305
31 комментарий

Лиса выглядит взрослой

На стройку ЖК в Краснообске вчера, 17 ноября, забралась лиса. Ее сняли на видео рабочие. Как отметил автор видео, лиса совсем не боялась людей и не обращала на них внимание.

Дикое животное пришло на стройку квартала «Базилик» от «Группы Мета».

— Пришла с проверкой. Не боится главное ничего. Умывается, чистится, — отметил строитель.

Рядом со стройкой дендропарк

Лиса провела на стройке несколько минут, потом нашла выход. Животное убежало в сторону дендропарка.

Кабаны прогулялись по рабочему поселку Пашино под Новосибирском. Местные жители повстречали их в конце октября.

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Комментарии
31
224274911
1 час
Лисичка очень красивая.. Прелесть.
kolhoznik
1 час
дожили уже дикие животные стройки проверяют , домашним ,то из мэрии некогда
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