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Животные На Алтае сняли бегающих по снегу пауков — видео

На Алтае сняли бегающих по снегу пауков — видео

Правда, передвигаются они довольно неуклюже

1 099
7 комментариев

Пауки не умирают с наступлением холодов

На границе леса и поселка Яйлю на Телецком озере ученые увидели пауков, которые бегали по снегу. Об этом сообщила пресс-служба Алтайского заповедника.

Как уточняют сотрудники, обычно такие пауки не умирают с наступлением холодов: они вырабатывают специальные вещества, которые могут защитить их от замерзания — криопротекторы. Многие пауки живут всего один год, а некоторые зимуют во взрослом состоянии.

Когда на улице становится чуть теплее, пауки выходят из своих укрытий в лесной подстилке и двигаются по снегу. Правда, довольно неуклюже.

За их устойчивость к небольшим морозам, пользователи Сети ласково назвали их «паучки в варежках».

Отметим, что этим летом город Алейск на Алтае атаковали полчища пауков. Насекомые всюду плетут паутину.

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Пауки Алтайский заповедник Алтайский край Животные Снег Зима
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Комментарии
7
Гость
44 минуты
там не только пауки, москвичи понаехали с питерцами на алтай и тоже по снегу неуклюже бегают
Картавый
5 минут
Я в феврале - марте периодически их вижу на Бердском заливе и не мог понять откуда они в середине зимы на середине залива.
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