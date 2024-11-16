На Алтае сняли бегающих по снегу пауков — видео

Пауки не умирают с наступлением холодов Источник: Алтайский заповедник











На границе леса и поселка Яйлю на Телецком озере ученые увидели пауков, которые бегали по снегу. Об этом сообщила пресс-служба Алтайского заповедника.

Как уточняют сотрудники, обычно такие пауки не умирают с наступлением холодов: они вырабатывают специальные вещества, которые могут защитить их от замерзания — криопротекторы. Многие пауки живут всего один год, а некоторые зимуют во взрослом состоянии.

Источник: Алтайский заповедник

Когда на улице становится чуть теплее, пауки выходят из своих укрытий в лесной подстилке и двигаются по снегу. Правда, довольно неуклюже.

За их устойчивость к небольшим морозам, пользователи Сети ласково назвали их «паучки в варежках».