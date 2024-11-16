Теперь точно зима: в Новосибирск прилетели снегири — рассматриваем фото яркой птицы

Снегирей знают все сибиряки Источник: Людмила Буднева











Снегири прилетели в Новосибирск. Фото птицы с красной грудкой сделала старший преподаватель Гуманитарного института НГУ Людмила Буднева в Академгородке. Снимком она поделилась в телеграм-канале «Птичка на проводе».

— Две недели слышала свист снегирей и наконец-то встретила на улице Коптюга шелушащих клен самца и двух самок. Теперь можно официально объявить, что начался сезон зимних радостей, — поделилась она.

Эту птицу Людмила Буднева сфотографировала 16 ноября Источник: Людмила Буднева











В разговоре с корреспондентом НГС бердвотчер отметила, что в 2024 году снегири прилетели несколько раньше, чем в прошлом.

— Год на год не приходится, это все зависит от кормовой базы. Если им в лесу хватает пищи, они не прилетают. Они же кочевые птицы, не перелетные. Обычно живут в лесу, где им поспокойнее, — уточнила Людмила Буднева.

В марте Людмила Буднева сфотографировала необычную бело-розовую птицу. Это был урагус. Как отметил орнитолог Алексей Яновский, хотя птица и живет в Сибири, в Новосибирской области ее встретить достаточно трудно.