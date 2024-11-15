Что там происходит? Манул в Новосибирском зоопарке насторожился из-за посторонних звуков — видео

Кот внимательно прислушивался к происходящему за пределами его вольера Источник: Сергей Ильтяков / VK Видео











Постоянный посетитель Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков снял на видео манула, который вел себя очень настороженно. Причиной могли стать звуки, которые издавали другие животные.

Сергей Ильтяков рассказал НГС, что записал видео 9 ноября. Какой именно манул попал в кадр, он не знает.

На кадрах дикий кот, который уже распушился и зажировался к зиме, сидит в своем вольере. Манул оглядывается по сторонам, настороженно прислушиваясь к звукам, которые доносятся из других частей зоопарка. После этого кот запрыгивает выше и начинает что-то осторожно высматривать вдалеке.

В какой-то момент кот принял форму шара Источник: Сергей Ильтяков / VK Видео

На видео кот выглядит очень озадаченным.