Что там происходит? Манул в Новосибирском зоопарке насторожился из-за посторонних звуков — видео

Постоянный посетитель Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков снял на видео манула, который вел себя очень настороженно. Причиной могли стать звуки, которые издавали другие животные.
Сергей Ильтяков рассказал НГС, что записал видео 9 ноября. Какой именно манул попал в кадр, он не знает.
На кадрах дикий кот, который уже распушился и зажировался к зиме, сидит в своем вольере. Манул оглядывается по сторонам, настороженно прислушиваясь к звукам, которые доносятся из других частей зоопарка. После этого кот запрыгивает выше и начинает что-то осторожно высматривать вдалеке.
На видео кот выглядит очень озадаченным.
Манулы в Новосибирском зоопарке уже в начале ноября были готовы к зиме. Они стали более крупными и пушистыми. Посмотрите на диких кошек в фоторепортаже НГС.