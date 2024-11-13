Любят греться под лампой: в Новосибирском зоопарке родились три удава редкого вида — у них разный характер

Удавы стали самостоятельными сразу после рождения Источник: Новосибирский зоопарк / Telegram











В Новосибирском зоопарке родились трое детенышей мадагаскарских удавов. Это необычное событие, потому что представители вида редко размножаются в террариумах.

В телеграм-канале Новосибирского зоопарка рассказали, что для того, чтобы у мадагаскарских удавов появилось потомство, нужно создать условия, максимально приближенные к природным. Особенно важно поддерживать правильную температуру и влажность.

— Мадагаскарские удавы относятся к живородящим видам. Обычно рождается от 3 до 8 малышей. Они не нуждаются в материнской заботе и с первого дня жизни полностью самостоятельны. Наша тройня родилась 4 сентября. Детенышей сразу отселили от самки. Кормят их животными кормами, — сообщили в зоопарке.

Сейчас каждый из маленьких удавов весит около 240 граммов, длина тела — около 65 сантиметров, то есть втрое меньше взрослых особей. Детеныши живут вместе, как и родители, они не очень много двигаются, больше всего любят греться под лампой.

Зоологи отмечают, что все трое отличаются характерами. Один удав очень активный, он регулярно показывает, что готов к защите и нападению. Другой спокойнее, и кажется, что постоянно размышляет над тактикой поведения. Третий — спокоен всегда.

Мадагаскарские удавы — одни из самых редких видов змей. Они занесены в Красную книгу МСОП и Приложение Конвенции о международной торговле.