НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-4°

пасмурно, без осадков

ощущается как -10

6 м/c,

зап.

 747мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 98,07
EUR 105,57

СРОЧНО

Метель накрыла Новосибирск - онлайн с улиц

Вакансии-алмазы для инженеров
Дом отрезают от света
День гастрономического единства
Делят автовокзал
Жить, сдавать, зарабатывать
Блондинка на «Инфинити»
Зимний дайджест моды
Афиша на ноябрь
Новости в Telegram
Животные Один прыжок, и наверху: манул показал чудеса гимнастики — забавное видео из Новосибирского зоопарка

Один прыжок, и наверху: манул показал чудеса гимнастики — забавное видео из Новосибирского зоопарка

Манул в Новосибирском зоопарке показал, как одним прыжком взбирается на дерево

608
2 комментария

Манулы прекрасно преодолевают любые препятствия

Манул в Новосибирском зоопарке продемонстрировал гостям, как он может высоко прыгать. Дикий кот одним прыжком поднялся на достаточно высокое бревно.

Забавное видео снял постоянный гость учреждения Сергей Ильтяков. В ролике дикий кот сначала отдыхал и наблюдал за посетителями. Затем он решил размяться и одним прыжком переместился на бревно повыше.

Манулы полностью готовы к зиме. Они превратились в меховые шары — зажировались и отрастили густой шикарный подпушек. Всё это позволяет диким котам легко переносить суровые морозы до -50 градусов.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Манул Новосибирский зоопарк Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило Зоопарк Манул в Новосибирске
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
24 минуты
мой кошак по проворнее
Гость
8 минут
у манулов хорошо прошла зажировка и они превратились в пушистые шары, а как там у нашей Танечки дела с зажировкой?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Бессмысленное издевательство над собой». Можно ли правильно питаться на 1000 рублей в неделю: эксперимент
Анонимное мнение
Мнение
«Настоящий квест»: новосибирцы срезают путь к ЛДС и бросаются под колеса авто — виновата неудобная схема
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего»: туристка рассказала о путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Мнение
«Хагрид спал с мишками»: сибирячка побывала в парке «Гарри Поттера» в Токио — о чем она теперь жалеет
Анонимное мнение
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Chica,49

Лана,53

Anna,38

Художник,51

Tyla,29

Dmitriy S,44

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление