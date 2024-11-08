Один прыжок, и наверху: манул показал чудеса гимнастики — забавное видео из Новосибирского зоопарка

Манул в Новосибирском зоопарке продемонстрировал гостям, как он может высоко прыгать. Дикий кот одним прыжком поднялся на достаточно высокое бревно.
Забавное видео снял постоянный гость учреждения Сергей Ильтяков. В ролике дикий кот сначала отдыхал и наблюдал за посетителями. Затем он решил размяться и одним прыжком переместился на бревно повыше.
Манулы полностью готовы к зиме. Они превратились в меховые шары — зажировались и отрастили густой шикарный подпушек. Всё это позволяет диким котам легко переносить суровые морозы до -50 градусов.