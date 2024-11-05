Захват с опрокидыванием: уссурийские медвежата устроили драку в Новосибирском зоопарке — видео потасовки

Один из молодых медведей повалил второго на лежанку Источник: Сергей Ильтяков











В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило уссурийские медвежата устроили шуточную драку в вольере. Потасовка попала на видео постоянного посетителя Сергея Ильтякова.

На кадрах видно, как один из молодых медведей повалил второго на лежанку и аккуратно покусывал. Как бы второй малыш ни пытался отбиться от брата, у него это не получилось.

Источник: Сергей Ильтяков