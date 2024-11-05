Захват с опрокидыванием: уссурийские медвежата устроили драку в Новосибирском зоопарке — видео потасовки

В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило уссурийские медвежата устроили шуточную драку в вольере. Потасовка попала на видео постоянного посетителя Сергея Ильтякова.
На кадрах видно, как один из молодых медведей повалил второго на лежанку и аккуратно покусывал. Как бы второй малыш ни пытался отбиться от брата, у него это не получилось.
О появлении уссурийских белогрудых медвежат в Новосибирском зоопарке стало известно в конце июля. Их передали в учреждение из Владивостока. Детенышей привезли в Сибирь в мае, когда они были маленькими, их выкармливали детской кашей из бутылочки.