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Животные Захват с опрокидыванием: уссурийские медвежата устроили драку в Новосибирском зоопарке — видео потасовки

Захват с опрокидыванием: уссурийские медвежата устроили драку в Новосибирском зоопарке — видео потасовки

Малышей привезли в Новосибирск из Владивостока

857
3 комментария

Один из молодых медведей повалил второго на лежанку

В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило уссурийские медвежата устроили шуточную драку в вольере. Потасовка попала на видео постоянного посетителя Сергея Ильтякова.

На кадрах видно, как один из молодых медведей повалил второго на лежанку и аккуратно покусывал. Как бы второй малыш ни пытался отбиться от брата, у него это не получилось.

О появлении уссурийских белогрудых медвежат в Новосибирском зоопарке стало известно в конце июля. Их передали в учреждение из Владивостока. Детенышей привезли в Сибирь в мае, когда они были маленькими, их выкармливали детской кашей из бутылочки.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Какая драка? Обычная игра.
Гость
49 минут
Заманала уже отстойная реклама Новосибирского зоопарка, приватизированного его бездарным про-украинским руководством 😠 - Новосибирцы, голосуйте рублем и помогите скорейшему закрытию этого сомнительного заведения ❗
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