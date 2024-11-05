Белая медведица с разбега запрыгнула в бассейн в Новосибирском зоопарке — мощный прыжок попал на видео

Пока Белка прыгала, Стрелка крепко спала на траве Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com











В Новосибирском зоопарке белая медведица Белка с разбега прыгнула в бассейн, чем восхитила зрителей. Мощный прыжок удалось заснять постоянному посетителю учреждения Сергею Ильтякову.

На опубликованном ролике видно, как сначала медведица гуляет по краю стены и не может решиться на прыжок. Она остановилась и пристально смотрела на воду, чтобы просчитать траекторию полёта. После этого Белка решила, что ей нужен разгон: она медленно отошла назад, хорошенько разбежалась и прыгнула со всех сил.

Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com

После удачного приземления в воду медведица немного поплавала по бассейну, потом взяла в зубы свои любимые игрушки и сделала еще несколько кругов с ними. Стрелка же всё это время просто спала на траве, раскинув лапы в разные стороны.