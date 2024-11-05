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Животные Белая медведица с разбега запрыгнула в бассейн в Новосибирском зоопарке — мощный прыжок попал на видео

Белая медведица с разбега запрыгнула в бассейн в Новосибирском зоопарке — мощный прыжок попал на видео

Медведица долго вымеряла траекторию полета

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3 комментария

Пока Белка прыгала, Стрелка крепко спала на траве

В Новосибирском зоопарке белая медведица Белка с разбега прыгнула в бассейн, чем восхитила зрителей. Мощный прыжок удалось заснять постоянному посетителю учреждения Сергею Ильтякову.

На опубликованном ролике видно, как сначала медведица гуляет по краю стены и не может решиться на прыжок. Она остановилась и пристально смотрела на воду, чтобы просчитать траекторию полёта. После этого Белка решила, что ей нужен разгон: она медленно отошла назад, хорошенько разбежалась и прыгнула со всех сил.

После удачного приземления в воду медведица немного поплавала по бассейну, потом взяла в зубы свои любимые игрушки и сделала еще несколько кругов с ними. Стрелка же всё это время просто спала на траве, раскинув лапы в разные стороны.

Ранее в Новосибирском зоопарке рассказали, что львы Ричард и Найтирия поселились в одном вольере.

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Комментарии
3
Гость
25 минут
эка, невидаль, они так прыгают по нескольку раз в день много лет. Очень смешно было когда медведица таскала на голове ребра! положит ребра на голову и прыгает в бассейн,там их теряет,затем опять на голову надевает
Гость
16 минут
Белка - классная ныряльщица!
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