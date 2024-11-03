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Животные «Красавец, пой»: гиббон в Новосибирском зоопарке удивил посетителей свои пением — забавное видео

«Красавец, пой»: гиббон в Новосибирском зоопарке удивил посетителей свои пением — забавное видео

Некоторые отметили, что его голос достоин сцены Большого театра

773
4 комментария

К сожалению, концерт длился недолго

В Новосибирском зоопарке желтощекий хохлатый гиббон исполнил арию для гостей. Это засняла постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова и опубликовала в группе «ЗооГородок54» во «ВКонтакте».

В ролике видно, что гиббон начал петь после уговоров зрителей:

— Красавец, пой, — попросила его Анна Новикова.

После этого животное словно в отказ помотало головой, однако тут же начало исполнять свою песню. Его голосом восхитились и посетители зоопарка, и подписчики Анны Новиковой.

— С таким прекрасным голосом надо только на сцену Большого театра, — написала пользовательница Лариса.

Правда концерт оказался коротким. Вскоре гиббон замолчал и начал резво прыгать по своему вольеру, а гости зоопарка так и не дождались продолжения его выступления.

Ранее на видео попали игры котёнка дальневосточных леопардов в Новосибирском зоопарке.

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Комментарии
4
Zemb
42 минуты
ну прям Киркоров....
Гость
39 минут
Тюлень и не на такие звуки исходит по ночам здесь. В основном ультразвук
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