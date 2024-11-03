«Красавец, пой»: гиббон в Новосибирском зоопарке удивил посетителей свои пением — забавное видео

К сожалению, концерт длился недолго Источник: «ЗооГородок54» / vk.com











В Новосибирском зоопарке желтощекий хохлатый гиббон исполнил арию для гостей. Это засняла постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова и опубликовала в группе «ЗооГородок54» во «ВКонтакте».

Источник: «ЗооГородок54» / vk.com

В ролике видно, что гиббон начал петь после уговоров зрителей:

— Красавец, пой, — попросила его Анна Новикова.

После этого животное словно в отказ помотало головой, однако тут же начало исполнять свою песню. Его голосом восхитились и посетители зоопарка, и подписчики Анны Новиковой.

— С таким прекрасным голосом надо только на сцену Большого театра, — написала пользовательница Лариса.

Правда концерт оказался коротким. Вскоре гиббон замолчал и начал резво прыгать по своему вольеру, а гости зоопарка так и не дождались продолжения его выступления.