Кролики и амфибии: каких питомцев заводят в новосибирских офисах

Котики тоже пользуются популярностью Источник: Елена Буйвол











В Новосибирске 21% компаний или каждая пятая заводят офисных питомцев. Об этом сообщили аналитики SuperJob. Они провели исследование на эту тему. Опрос проводили с 1 по 18 октября 2024 года.

В офисах сибиряков живут рыбки, кошки и другие домашние животные. В 8% компаний они появились случайно, 13% компаний купили их запланирвоанно. При этом, питомцев заводят для уюта, снижения уровня стресса и напряжения сотрудников.

Чаще всего животных можно встретить в офисах средних (24%) и крупных компаний (22%). Целенаправленно домашних любимцев покупают для офисов банков (16%) и IT-компаний (15%). К слову, именно в IT – компаниях чаще всего больше всего рады домашним животным в офисе. В строительных и производственных предприятиях животные чаще появляются случайно (по 11%).

Чаще всего в новосибирских компаниях заводят рыбок, амфибий, кошек, попугаев, грызунов и черепах. В некоторых офисах есть собаки и кролики.