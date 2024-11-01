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Работа Котоняни и грузчики: треть новосибирцев будут подрабатывать на ноябрьских праздниках — чем они займутся

Котоняни и грузчики: треть новосибирцев будут подрабатывать на ноябрьских праздниках — чем они займутся

22% желающих подработать в праздничные дни готовы взяться за несложные задачи

1 009
6 комментариев

Некоторые на праздниках станут котонянями

28% жителей Новосибирска планируют взять подработку во время ноябрьских праздников. К таким выводам в результате опроса пришли аналитики Зарплаты.ру. Исследовательский центр опросил 1980 россиян из всех федеральных округов, в том числе и в Новосибирской области. Опрос проводили с 10 по 22 октября этого года. В основном люди будут работать курьерами и таксистами.

В топ самых популярных вакансий для подработки вошли курьеры (14%), таксисты (13%), бухгалтера (8%), комплектовщики товаров (7%), фотографы (7%), репетиторы (6%), продавцы (4%), грузчики (3%), работники кол-центра (3%). Также новосибирцы будут зарабатывать дополнительные деньги, работая компьютерными мастерами (3%), аниматорами (3%), нянями (2%), официантами (2%), догситтерами и котонянями (2%) и промоутерами (1%).

Остальные 22% желающих подработать в праздничные дни готовы взяться за любые несложные задачи на основной работе или на краткосрочных разовых проектах от других работодателей.

Участники опроса, выбирая причины выхода на подработку, отмечали сразу несколько вариантов ответа. Так, горожане планируют подрабатывать, чтобы подкопить денег (47%), чтобы быстрее закрыть кредиты (36%), из-за маленькой зарплаты (29%), ради материальной подстраховки (21%), чтобы избавиться от долгов (21%). Для 11% опрошенных новосибирцев их подработка – хобби.

За ноябрьские праздники 37% желающих подрабатывать планируют заработать от 5 до 10 тысяч рублей, 30% — до 5 тысяч рублей, 20% — 10 -15 тысяч рублей, 8% — больше 15 тысяч рублей. Остальные (5%) затруднились ответить, но готовы на любой дополнительный заработок.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирской области назвали уровень зарплат преподавателей вузов. Зарплата преподавателей формируется из оклада и дополнительных выплат.

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Комментарии
6
Гость
1 час
ноябрьские праздники?
Гость
37 минут
Треть опрошенных подрабатцывают из-за мальнькой зарплаты. Надо полагать, что еще не менее трети тоже имеет низкую зарплату, но не будут подрабатывать. Страна нищих.
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