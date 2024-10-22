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Животные На Алтае рыбаки выловили из воды речного мутанта с двумя ртами — поразительные фото

На Алтае рыбаки выловили из воды речного мутанта с двумя ртами — поразительные фото

Для Алтайского края этот случай уникален

5 047
18 комментариев

Фото иллюстративное

Житель Рубцовска выловил в реке Алей рыбу с двумя ртами, информация об этом появилась в Сети. Профессор из АлтГУ, Сергей Снигирев, пояснил нашим коллегам из NGS22.RU, что такая аномалия встречается редко и пока не вызывает опасений.

Подобные мутации, по словам эксперта, происходят примерно в одном случае на 100 тысяч. И хотя для Алтайского края этот случай необычен, в природе такие аномалии не уникальны. Фотографии речного мутанта разместили в «Инцидент Рубцовск».

По мнению Сергея Снигирева, ученые периодически сталкиваются с такими отклонениями. Например, в Санкт-Петербургской Кунсткамере есть экспонаты животных с двумя головами. Причинами таких мутаций могут быть как внешние негативные факторы, так и случайные повреждения икринок на ранних стадиях их развития.

— Этот случай единичный, поэтому говорить о том, что причиной стало загрязнение водоема преждевременно. Употреблять в пищу такую рыбу не опасно, — уточнил Сергей Снигирев.

Сегодня НГС рассказывал о другом странном существе: студенты НГТУ сняли в аудитории пугающее насекомое.

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Рыба-мутант Алтайский край Рубцовск Рыбалка
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Комментарии
18
неэмигрант
37 минут
Видимо это рыбастый чиновник. Жрет в два горла!
Плохо мне...
1 час
не ёпрстэ я думал там крокодил двухметровый какой-нибудь
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