На Алтае рыбаки выловили из воды речного мутанта с двумя ртами — поразительные фото

Фото иллюстративное Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Житель Рубцовска выловил в реке Алей рыбу с двумя ртами, информация об этом появилась в Сети. Профессор из АлтГУ, Сергей Снигирев, пояснил нашим коллегам из NGS22.RU, что такая аномалия встречается редко и пока не вызывает опасений.

Подобные мутации, по словам эксперта, происходят примерно в одном случае на 100 тысяч. И хотя для Алтайского края этот случай необычен, в природе такие аномалии не уникальны. Фотографии речного мутанта разместили в «Инцидент Рубцовск».

Источник: «Инцидент Рубцовск»

По мнению Сергея Снигирева, ученые периодически сталкиваются с такими отклонениями. Например, в Санкт-Петербургской Кунсткамере есть экспонаты животных с двумя головами. Причинами таких мутаций могут быть как внешние негативные факторы, так и случайные повреждения икринок на ранних стадиях их развития.

— Этот случай единичный, поэтому говорить о том, что причиной стало загрязнение водоема преждевременно. Употреблять в пищу такую рыбу не опасно, — уточнил Сергей Снигирев.