Миниатюрного пуделя из Китая продают в Новосибирске — за малышку просят 320 тысяч

Девочке сейчас 6 месяцев Источник: «Авито»











В Новосибирске выставили на продажу девочку породы тикап тедди-пудель за 320 тысяч рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

— Девочка 6 месяцев, маленькая, но с большими глазками. Из Китая. Игривая, умная, радостная. Ждет любящих родителей, — написала продавец в объявлении.

Тедди-пудель — самый маленький из всех видов пуделей. Эти щенки отличаются мягким и добрым нравом, не проявляют агрессии и обладают высоким уровнем послушания. Отмечается, что такие собаки не линяют. Кроме того, миниатюрные тедди-пудели прекрасно ладят с детьми. Вес собак этой породы варьируется от 1,2 до 3,5 килограмма, высота в холке — от 18 до 28 сантиметров.

Эти собаки очень хорошо ладят с детьми Источник: «Авито»











Стоимость тедди-пуделей на сайтах объявлений в среднем варьируется от 150 до 350 тысяч рублей.

Корреспондент НГС попытался связаться с автором объявления, но на момент подготовки публикации этого сделать не удалось.