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Животные Дорогие домашние животные Миниатюрного пуделя из Китая продают в Новосибирске — за малышку просят 320 тысяч

Миниатюрного пуделя из Китая продают в Новосибирске — за малышку просят 320 тысяч

Рассказываем, что это за порода

1 740
7 комментариев

Девочке сейчас 6 месяцев

В Новосибирске выставили на продажу девочку породы тикап тедди-пудель за 320 тысяч рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

— Девочка 6 месяцев, маленькая, но с большими глазками. Из Китая. Игривая, умная, радостная. Ждет любящих родителей, — написала продавец в объявлении.

Тедди-пудель — самый маленький из всех видов пуделей. Эти щенки отличаются мягким и добрым нравом, не проявляют агрессии и обладают высоким уровнем послушания. Отмечается, что такие собаки не линяют. Кроме того, миниатюрные тедди-пудели прекрасно ладят с детьми. Вес собак этой породы варьируется от 1,2 до 3,5 килограмма, высота в холке — от 18 до 28 сантиметров.

Эти собаки очень хорошо ладят с детьми

Стоимость тедди-пуделей на сайтах объявлений в среднем варьируется от 150 до 350 тысяч рублей.

Корреспондент НГС попытался связаться с автором объявления, но на момент подготовки публикации этого сделать не удалось.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают стаю сердитых котят — за каждого просят по 60 тысяч.

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Комментарии
7
Mr. President
1 час
Сможет ли Китай Сибирь за три дня? :)))
Угледар ВСЁ!!!🍻
1 час
И кто-то ведь этого блохастого купит.
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